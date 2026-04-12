Cardenal Chomali tras ataque a ministra: Advierte “mucha rabia” en jóvenes y cuestiona rol de universidades

En entrevista con Influyentes, el cardenal Chomali abordó la agresión contra la ministra de Ciencia y advirtió un “descontrol” en los jóvenes.

El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, abordó la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, advirtiendo un escenario de creciente tensión social.

“Hay mucha rabia de muchos jóvenes, hay un descontrol absoluto en el sentido de que la autoridad ha perdido autoridad, lo cual es gravísimo. Y también hay que decirlo: la universidad como tal no está reflexionando sobre los grandes temas de la sociedad actual”, señaló en Influyentes.

Chomali sostuvo que lo ocurrido le causó dolor. “Vi el video y vi mucha agresividad, mucha rabia, mucho dolor. (…) Me dolió en el alma que dentro de las agresiones hayan hecho referencia a su condición de mapuche; lo encuentro terrible, y también el hecho de que sea mujer”, dijo, recalcando que “la violencia lo único que hace es traer más violencia, no hay pero que valga: nada justifica la violencia”.

El cardenal también apuntó a una dimensión más profunda del problema, señalando que se ha debilitado el respeto por la dignidad humana: “La violencia se condena siempre, bajo todas las condiciones, porque no es el método de resolver los conflictos. Lamentablemente, nos hemos enquistado en una sociedad donde hemos perdido el sentido de la dignidad de la persona humana(…) y esos jóvenes no permitieron que la ministra fuera persona; la denigraron, la humillaron, y yo eso no lo puedo tolerar”.

En paralelo, cuestionó el rol actual de las universidades, acusando una pérdida de sentido en su misión. Según planteó, hoy están excesivamente centradas en el financiamiento: “uno ve la prensa y lo único que hablan es del financiamiento”, mientras que “la pregunta por lo que significa ser universidad está muy entre paréntesis”, lo que a su juicio ha desplazado aspectos esenciales como “la búsqueda sincera de la verdad” y la formación de comunidad.

El cardenal vinculó esta situación con una crisis más amplia en la juventud, cuestionando que las respuestas actuales se enfoquen solo en los síntomas. Así, frente a medidas como detectores de metales en colegios, advirtió que “estamos muy preocupados de los fenómenos, pero poco de los fundamentos, de las razones por las cuales se llega a eso”.

“Lo único que van a lograr los detectores de metales es aparentemente dejar a los padres más tranquilos de que se hizo algo, pero no es más que eso. El problema es mucho más profundo. Tenemos muchos jóvenes que no le encuentran sentido a la vida. El 44% dice que no sirve para nada. Imagínate un joven que se siente así, en vez de estar lleno de sueños e ideales”, cerró.

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