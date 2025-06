Cáncer de próstata: ¿Cuándo se recomienda consultar con un especialista y qué factores influyen en su aparición?

En Entrevistas CNN, Marcelo Kerkebe, presidente de la Sociedad Chilena de Urología (SCHU), entregó detalles sobre esta enfermedad, explicando cuándo es importante acudir al médico.

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes entre los hombres, especialmente a partir de los 50 años.

Aunque en muchos casos puede avanzar de forma silenciosa, un diagnóstico precoz marca una gran diferencia en el pronóstico y tratamiento, por lo que los expertos llaman a estar atentos a ciertos síntomas.

Cáncer de próstata: ¿Cuándo ir donde un experto?

En Entrevistas CNN, Marcelo Kerkebe, presidente de la Sociedad Chilena de Urología (SCHU), sostuvo que se ha visto un aumento de este tipo de cáncer. “Es multifactorial, tiene que ver mucho con la alimentación, ya que hay una relación directa de las dietas ricas en grasas con cánceres sensibles a las hormonas, como el de próstata o el de mama”.

En esta línea, afirmó que “el cáncer de próstata puede tener un componente genético, por lo tanto, si hombres tienen antecedentes familiares directos de cáncer de próstata —papá, abuelo, tíos— tienen más posibilidades de desarrollarlo, por lo que en esos hombres con antecedentes familiares deberían empezar los chequeos a los 40 años”.

Lee también: ¿Cómo identificar la ansiedad en los niños y niñas?

“Para el resto de los hombres se recomienda partir a los 45 años, de todas maneras a partir de los 50. Uno no puede evitar tener el cáncer de próstata, hay una cierta confusión en decir que hay una campaña de prevención o que uno va al doctor para prevenirlo, si no más bien va para detectarlo precozmente si es que uno lo tiene, porque la clave en esto es que este cáncer no da síntomas hasta que no está en etapas avanzadas, entonces es muy importante hacerse estos controles anuales”, añadió el especialista.

Afirmó que el mito de ir al urólogo “está fundado en el tacto rectal”, pero este “es un examen rápido, poco invasivo, que no tiene nada que ver con el examen ginecológico que se hacen las mujeres todos los años y hoy está demostrado que per se es muy mal método de pesquisa de cáncer de próstata, es un complemento al antígeno prostático (…). No necesariamente hay que hacerse todos los años un tacto rectal; está reservado para la primera consulta y para cuando hay algún salto del antígeno prostático, o sea cuando hay una sospecha”.

Mira la entrevista completa