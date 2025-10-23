Cáncer de mama: ¿Cuáles son los factores del riesgo?

En Entrevistas CNN, Paola Ruiz de Viñaspre, cirujana de mama del Centro del Cáncer de la Clínica Las Condes, conversó sobre esta enfermedad y la importancia de una detección precoz.

Cada año, miles de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas posibilidades de tratamiento y recuperación.

En este contexto, entender los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo también es clave para la prevención. La edad, los antecedentes familiares, los cambios hormonales y ciertos hábitos de vida pueden influir, pero no siempre de la misma manera en todas las personas.

Factores de riesgo del cáncer mama

En Entrevistas CNN, Paola Ruiz de Viñaspre, cirujana de mama del Centro del Cáncer de la Clínica Las Condes, sostuvo que la detección precoz “es uno de los factores más importantes para poder tener un buen resultado a largo plazo y, en ese sentido, las pacientes que son diagnosticadas en etapas precoces de su cáncer pueden tener una sobrevida libre de enfermedad a cinco años de prácticamente un 100% versus aquellas pacientes que tienen diagnósticos más tardíos, con incluso metástasis, que no llega más allá del 37%”.

Las pacientes debieran ir en forma anual a hacerse sus exámenes de detección con mamografía y eventualmente ecografía según la edad y las características de la mama. La autopalpación se puede dar en los intervalos entre un examen y otro para ver si aparece algo distinto o nuevo en el transcurso del tiempo o en aquellas pacientes que están fuera del alcance fácilmente de hacerse exámenes, pero cuando uno va a palpar algo, normalmente es más allá de un centímetro y eso evidentemente no va a ser lo más precoz posible“, agregó.

