Cámara pide anular acuerdo Codelco-SQM: Expresidente de Codelco dice que “muchos no conocen cómo funcionan los negocios”

En CNN Chile Radio, Diego Hernández afirmó que es lamentable que la discusión haya entrado en el plano político y advirtió que "hay un montón de conflictos de interés".

Diego Hernández, expresidente ejecutivo de Codelco, expresidente de Sonami y expresidente del Consejo Minero, abordó en CNN Chile Radio el acuerdo Codelco-SQM y afirmó que “es favorable para Codelco y es favorable para Chile porque va a permitir aumentar la producción de litio y que el Estado participe, que Codelco participe con un porcentaje mayor de forma inmediata”.

De todos modos, dijo que “lamentablemente esto pasó a la arena política y ahí ya los criterios son distintos. Y efectivamente no creo que efectivamente tengan razón y tengan argumentos sólidos para decir lo que están diciendo”, quienes se oponen al acuerdo.

Y planteó que si el proyecto se hubiera licitado, “¿cómo haces la transferencia de lo que existe hoy día con el nuevo dueño en el futuro, en varios años más? Eso generaría un montón de problemas y si efectivamente queremos aprovechar el boom del litio, tiene que ser ya y no esperar una licitación que puede tomar varios años, dejando al fisco sin recurso en ese proceso”.

#CNNChileRadio | Diego Hernández, expresidente ejecutivo de Codelco y expresidente de Sonami, sobre acuerdo Codelco-SQM: “Es favorable para Chile porque va a permitir aumentar la producción de litio y que el Estado participe” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/cvRyh0ZUmt — CNN Chile (@CNNChile) July 1, 2025

Por otro lado, se refirió a la votación del informe en la Cámara de Diputadas y Diputados, que respaldó un informe que solicita dejar sin efecto el acuerdo.

“Yo creo que los diputados que votaron no están suficientemente informados y muchos de ellos no conocen cómo funcionan los negocios. O sea, por un lado, le exigen a Codelco y, por otro lado, no le dan las herramientas”, aseveró Hernández.

Y acotó que el objetivo y la capacidad de la Cámara “no es manejar las decisiones de una empresa”.

#CNNChileRadio | Diego Hernández, expresidente ejecutivo de Codelco y expresidente de Sonami, y acuerdo Codelco-SQM: “Los diputados que votaron no están suficientemente informados y muchos no conocen cómo funciona el negocio” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/wOvoqMT96S — CNN Chile (@CNNChile) July 1, 2025

En concreto, los parlamentarios han señalado que la decisión de desechar una licitación abierta y, en cambio, optar por un trato directo con SQM, haría que el fisco pierda unos 6.700 millones de dólares.

Sobre ello, el expresidente ejecutivo de Codelco cuestionó: “¿Quién hizo ese cálculo? ¿Y con qué criterio? ¿Con qué precio del litio de largo plazo? Hay una serie de componentes, toda esa información. Aquí hay un montón de conflictos de interés también”.

“Hay los que quieren favorecer este acuerdo y están los que quieren destruir por conflictos de interés. Aquí no hay ningún santo en esta discusión. Entonces entregan argumentos que no son objetivos y llama la atención que en esta investigación de la Cámara de Diputados no se escuchó a todas las partes”, concluyó.