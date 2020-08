El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó las cifras de desempleo entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que alcanzó un 13,1% en el trimestre entre mayo y julio, e indicó que “lo que hemos visto es un deterioro sistemático del desempleo que va a la par con el deterioro muy marcado de la actividad económica”.

En entrevista con CNN Chile, el secretario de Estado expresó que “el tercer trimestre deberíamos seguir observando una caída aunque a una cuantía menor y esperar que a partir del cuarto trimestre tengamos algunos números positivos y una recuperación más vigorosa en 2021″.

En la misma línea, adelantó que “la recuperación del empleo no va ser automática, esto no funciona con piloto automático, no es tan simple como que la economía se recupera y a la par el empleo retoma o es capaz de observar cientos de miles de chilenos desempleados”

También adelantó que los esfuerzos del gobierno en esta materia están en la recuperación de puestos de trabajo “con una política de subsidio al empleo” y “hacer lo imposible” porque trabajadores suspendidos puedan retomarlos. Sin embargo lamentó que “hay una fracción de ellos que si sus empleadores no reabren no van a poder recuperar los puestos de trabajo y van a engrosar la cifra de desempleo”.

“No es que la cifra del INE sea incorrecta, es que hay una dinámica del empleo y desempleo que se va ir manifestando y eso solo refuerza el llamado a que esto sea la prioridad nacional“, manifestó junto con subrayar que “es lo que nos debe quitar el sueño a todos”.

Junto a lo anterior, el titular de la cartera advirtió que “el sector de la gastronomía y el turismo se va a ver reducido” y “nadie puede pensar que el tamaño de la industria va a ser el de antes”.

Consultado por si es posible llegar al piso del sueldo mínimo impulsado por la CUT, de $400 mil, el ministro sinceró que “me parece evidente que es muy difícil“.

Si bien destacó las reuniones con la gremial de trabajadores, expresó que “jamás ha ocurrido un incremento del salario mínimo en un orden del 25% que es lo que significaría llevarlo a estos niveles“.