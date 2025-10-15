Briones y millonaria reducción de gasto público propuesta por Kast: “No es seguro, porque dependerá del apoyo político”

En conversación con CNN Chile Radio, el exministro y miembro del comando de Evelyn Matthei también abordó la polémica por los “parásitos” y el perdón de la candidata de Chile Vamos a José Antonio Kast.

Ignacio Briones, miembro del comando de Evelyn Matthei, se refirió al perdón de la candidata a José Antonio Kast, a la polémica por los “parásitos” y a la cuestionada propuesta de reducción de gasto fiscal del republicano.

Parásitos, perdón y más

En conversación con CNN Chile Radio, el también exministro de Hacienda partió abordando la polémica por la columna titulada como “Parásitos”, del asesor del candidato presidencial José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

“La palabra me parece descalificatoria y ofensiva para miles de funcionarios que hacen bien su pega. Hemos visto casos de abuso flagrante, el tema de las licencias, (…) esas personas deben salir, pero cuando empezamos a meterlos a todos al mismo saco, como si fueran todos parásitos y operadores, estamos con el tejo pasado, pasándonos 20 pueblos”, sostuvo.

En esta línea, en medio de las críticas que ello levantó, el otrora secretario de Estado aclaró que el no hace “la pataleta desde el punto de vista de un sector político ofendido, sino que pienso más bien que ese tipo de lenguaje no corresponde en un clima de respeto que es el que debemos tener más allá de las diferencias políticas que puedan existir”.

Por otra parte, concordó con los dichos de Matthei, quien este martes “perdonó” a Kast por la llamada “campaña sucia” en redes sociales. “Yo creo que, como dijo la candidata con mucha sabiduría y generosidad, demos por superado esto, demos vuelta la página, hablemos de las cosas que son interesantes para Chile”, dijo Briones.

“Yo, al igual que Evelyn Matthei, quien me representa al 100%, pienso que debemos dar vuelta a la página. Cuidemos el tono. Las campañas, cuando hay actores que compiten, naturalmente siempre hay roce, igual que en un partido de fútbol, pero tenemos que evitar que haya fouls descarados y que sean repetitivos”, recalcó.

Finalmente, reiteró sus críticas a la propuesta de reducción fiscal presentada por el abanderado del Partido Republicano, la que apunta a reducir el gasto público en US$ 6 mil millones. “El ha dicho que va a necesitar al Congreso. Entonces, ya no es seguro, porque dependerá del apoyo político y es difícil ver que una ley se apruebe y se implemente en 18 meses”.

“Respecto al eventual efecto recesivo, todo depende de cómo esto se haga. O sea, si ocurren US$ 6.000 millones de recortes y de una, eso le quita décimas de crecimiento a la economía en el corto plazo (…). No es que vaya a generar una recesión, pero todos comprendemos que si el gasto público cae abruptamente en un monto importante, puede generar un impacto”, añadió.

De todas formas, afirmó que “en esta polémica estamos todos de acuerdo en la dirección. Chile tiene que ahorrar más, tiene que gastar mejor. Nosotros hace rato que estamos gastando más de lo que generamos y eso genera, al igual que en cualquier familia, un problema. (…) Así que hay que apretar ese cinturón, hay que gastar mejor”.

Mira la entrevista completa a Ignacio Briones