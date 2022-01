El presidente electo aclaró que Marcel "no pidio nada en particular y en ningún momento me solicitó aligerar, ni renunciar a ninguno de los aspectos de nuestro programa", para asumir su cargo, agregando que el futuro Secretario de Estado atenderá de la forma más viable para el Fisco, los compromisos planteados por su programa de Gobierno. Por otro lado, Boric detalló que ya inició las conversaciones con el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, respecto a la búsqueda de un sucesor para Mario Marcel, en la presidencia del Banco Central.