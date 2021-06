Durante el round de preguntas de la ciudadanía en el debate, los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad enfrentaron la interrogante de Alejo Apraiz, de la Asociación de Víctimas de la Violencia en La Araucanía, quien planteó que no existe una ley de reparación a las víctimas de violencia rural: ¿darían tramitación legislativa inmediata a un proyecto así? Jadue respondió que “eso puede ser estudiado, no está en nuestro programa, ojalá se pueda incorporar como una observación. Pero yo creo que la violencia en La Araucanía tiene que ver con temas que son más complejos, no sólo con la reparación, porque habría que pensar también en ver si por fin avanzamos en reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que fueron víctimas de una violencia desde el Estado”. Boric, por su parte, precisó que “la violencia en La Araucanía no lleva 20 años; la violencia en La Araucanía lleva 500 años” y detalló que su propuesta se basa en dos componentes: autonomía y territorio. Además, afirmó que han existido presos políticos en el conflicto chileno-mapuche, como la machi Francisca Linconao.