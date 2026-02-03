Barrio Meiggs: Durán asegura que no quedará “ningún toldo azul en la gran manzana” antes de que termine el Gobierno

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló en CNN Chile que la estimación inicial de toldos azules era cercana a los 5 mil. De ese total, afirmó que “quedan aproximadamente 1.500 toldos, que son los que terminarán saliendo de aquí al 10 de marzo con toda seguridad”.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó detalles en Hoy Es Noticia de CNN Chile del operativo que se llevó a cabo en el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

Durán explicó que la recuperación integral del barrio consta de cuatro etapas. En ese marco, indicó que este miércoles 4 de febrero, durante el mediodía, se realizará un nuevo procedimiento cuyo objetivo es despejar la tercera zona y liberar completamente la manzana del Barrio Meiggs.

Actualmente, en el sector existe un monitoreo constante. En ese contexto, sostuvo que la estimación inicial de toldos azules era cercana a los 5 mil. De ese total, afirmó que “quedan aproximadamente 1.500 toldos, que son los que terminarán saliendo de aquí al 10 de marzo con toda seguridad”.

“Muchos de ellos no son delincuentes, son personas que comercializaban distintos productos, a veces de manera irregular”, sostuvo.

Y subrayó: “Nuestro compromiso es recuperar la gran manzana de aquí al 10 de marzo y seguir atacando las economías ilícitas que hay detrás, como el contrabando, la evasión de impuestos y la comercialización de productos falsificados. No quedará ningún toldo azul en la gran manzana”.

Por otro lado, detalló que se están evaluando diversas propuestas dirigidas a las personas que quieran formalizar su actividad económica, con el fin de desincentivar la ocupación del espacio público.

En esa línea, comentó que la Cámara Nacional de Comercio propuso a la Municipalidad de Santiago desarrollar un proyecto que permita identificar con precisión estructuras reducidas en algunos puntos del espacio público, con un alto estándar.