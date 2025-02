Axel Kaiser asegura que “Milei es una persona honesta” y que Fundación Faro no tiene acción en Chile

El académico y abogado aseguró que no hay ilegalidad en las acciones de Milei y calificó el asunto como una operación de la izquierda, tanto en Argentina como en Chile.

Axel Kaiser, abogado y académico, se refirió este jueves a la controversia generada por la promoción del presidente de Argentina, Javier Milei, a la criptomoneda $LIBRA, presuntamente asociada a estafas, abogando por la inocencia del mandatario trasandino y asegurando que es una persona “honesta”.

En conversación con CNN Prime, el jurista sostuvo que tras la polémica “subió la popularidad de Milei. La gente sabe que es una persona honesta, que siempre ha dicho la verdad”.

“El éxito de Milei es tan colosal, bajar la pobreza prácticamente 15 puntos, la inflación de 25% a 2%, el país creciendo tal vez un 4,5% o 5% después de haber recibido peor la crisis de toda la historia de Argentina, obviamente la izquierda está desesperada (…) él dio un paso en falso y la izquierda lo estaba esperando“, añadió.

Además, Kiaser indicó que “no hay ninguna ilegalidad y eso va a quedar en evidencia”, respecto al accionar de Milei en relación con esta criptomoneda.

“Los Presidentes cometen errores, si no pregúntele al nuestro, que ese si que comete errores”, agregó, enfatizando que a su juicio “esta es una operación de la izquierda corrupta y ladrona argentina, con la izquierda corrupta y ladrona chilena”.

Asimismo, catalogó el hecho como “una ingenuidad” por parte de Milei.

En la misma línea, Kaiser descartó que exista algún vínculo entre la organización argentina Fundación Faro, —en donde ejerce como subdirector académico—, y la controversial moneda digital.

“No hay ninguna evidencia de que haya una relación directa entre Fundación Faro con el proyecto $Libra, que por lo demás, para poder establecer si hubo fraude o no, la justicia tiene que determinarlo. Pero no hay ninguna evidencia de que la fundación esté metida en operaciones de la criptomoneda”, señaló.

Finalmente, sostuvo que la fundación no desarrolla proyecto educativos o asociados a universidades en Chile.

“La fundación es independiente del presidente y del gobierno. Es una fundación que no se financia con recursos públicos, es financiada enteramente con aportes de privados”, puntualizó.