Axel Christensen de BlackRock: “Estamos habituados a no prestar demasiada atención a lo que se dice en campaña”

El encargado de estrategia para América Latina de la inversora más grande del mundo habló en Influyentes sobre la perspectiva de la firma sobre Chile, sobre todo en un año electoral.

El debate presidencial ha estado marcado por la seguridad y cómo hacer frente a los crímenes violentos, pero también por la necesidad de volver a crecer como antes en materia económica.

Sobre esto hablamos en Influyentes con el jefe de inversiones de América Latina de BlackRock, Axel Christensen, quien reconoció en un diagnóstico rápido que algo bueno es que al menos el país ha dejado atrás ciertas incertidumbres que mantenían al mundo económico expectante.

En ese marco, se insiste en que es a través del impulso de la inversión que se puede romper con el estancamiento económico.

“Primero hay que identificar bien dónde están nuestras mayores oportunidades de crecimiento. En BlackRock venimos trabajando desde hace un buen tiempo en identificar ciertos cambios estructurales que están ocurriendo en el mundo, inteligencia artificial, transición energética, el mismo reordenamiento de las cadenas productivas presentan a la región y también a Chile oportunidades de avanzar en cuanto a crecimiento”, comentó Christensen.

Para ello, agregó, es clave tener marcos legales claros y estables, que permitan avanzar en el corto plazo en materializar aquellos proyectos que atraen inversión.

Es por ello que, por ejemplo, Christensen destacó que el exministro Mario Marcel sirvió como elemento de estabilidad al liderar Hacienda, mientras que en el caso de Nicolás Grau, quien asume ahora dicha cartera, se vieron avances en materia de permisología que se podrían profundizar.

Sin embargo, dicha estabilidad puede removerse fácilmente en el contexto actual de campaña presidencial.

“Somos un inversionista bastante grande, tenemos un punto de experiencia en esto. No es el único país que nos ha tocado enfrentar ciclos electorales en la región, en Estados Unidos más recientemente. Estamos habituados a no prestar demasiada atención a lo que se dice en campaña. Generalmente lo que se dice se plantea de manera más gradual”, afirmó.