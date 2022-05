"Nos acostumbramos, en el tiempo anterior al 2019, a que los ciudadanos podíamos estar discutiendo y movilizándonos sobre pensiones, salud, educación, reconocimiento de PP.OO., etc. por todo el tiempo que quisiéramos y que eso no tuviera efectos, porque la institucionalidad no estaba en condiciones de enfrentar la tarea de tomar decisiones transformadoras de verdad", dijo el convencional.