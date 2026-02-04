Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs y la intervención de los “toldos azules”: “Se decía que exagerábamos el fenómeno”

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, profundizó en CNN Chile sobre el fenómeno de los toldos azules y el operativo que se ha desplegado en la comuna de Santiago para erradicar el comercio irregular.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre la tercera etapa del operativo que tiene como objetivo erradicar los denominados “toldos azules” en la comuna de Santiago.

Sobre este proceso, explicó que el financiamiento de los portones ha sido asumido por la Asociación, junto con el aporte de un grupo de comerciantes de la zona, quienes han contribuido a la Corporación de Desarrollo de Santiago para permitir la contratación de más guardias municipales, con el fin de contar con mayores recursos para las fiscalizaciones.

Respecto de su relación con las autoridades, destacó que no ha existido una “presión”, sino que ha prevalecido el “diálogo y la búsqueda de mecanismos consensuados de cómo resolver el problema”.

“Y, lógicamente, hay visiones distintas, pero llegamos a convencernos de cuál era la adecuada y hemos trabajado en eso. Ahora, convencer también a las autoridades, no municipales sino a nivel central, al Gobierno, de que en este barrio se estaba instalando un foco de crimen organizado, un foco de venta de contrabando de cigarrillos, de drogas, de armas y de productos falsificados; que estaban operando mafias internacionales, es un discurso que nosotros hemos sostenido desde hace tres años”, comentó.

En esa línea, complementó: “Al principio había mucho escepticismo; incluso se decía que nosotros exagerábamos el fenómeno. Y lamentablemente, porque nos hubiese gustado no tener la razón, el tiempo nos dio la razón. Frente a eso, perdimos mucho tiempo valioso y por eso nos exasperábamos a veces al ver que la autoridad no funcionaba con la rapidez que nosotros pedíamos”.

Por tanto, sostuvo que actualmente se ha llegado a un “punto de inflexión”, que calificó como “histórico”, ya que “la parte intervenida es la zona de Santiago donde más crimen organizado estaba funcionando activamente, donde se distribuía la mayor cantidad de cigarrillos de contrabando. Era un centro de contratación de sicarios, operaban préstamos ilegales; es decir, era una zona que se había transformado en un ecosistema delictivo”.

La propuesta a la Municipalidad de Santiago

El representante del gremio adelantó que presentarán una propuesta a la Municipalidad de Santiago, cuyo objetivo es “generar una forma de financiamiento permanente, porque esta actividad generaría recursos y esos deberían ser destinados al financiamiento de la seguridad y al mejoramiento del área que definamos como distrito Meiggs”.

En concreto, la iniciativa contempla el arriendo de módulos comerciales con ruedas, destinados a emprendedores que deseen formalizar su actividad económica.

“Ya existen comercios estacionados en calle en la Municipalidad de Santiago. La idea es hacer algo similar, enmarcarlo dentro de un concepto urbanístico y arquitectónico. Hay calles temáticas que quisiéramos crear, como una calle china o árabe, y ese espacio arrendarlo a emprendedores a valor comercial”, detalló, y agregó que el proceso debería contemplar participación ciudadana y transparencia.

Otra arista de la propuesta considera inversión para consolidar el comercio formal y capacitaciones promovidas por la Cámara Nacional de Comercio.