Asociación de Empresas Eléctricas: “Es posible realizar inversiones para mejorar el servicio con un impacto tarifario acotado”
Por CNN Chile
11.02.2026 / 20:37
El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, abordó en CNN Chile el alza de las cuentas de la luz debido a la reliquidación que deberán realizar las distribuidoras tras el congelamiento de las tarifas eléctricas aplicado en 2019.
En primer lugar, explicó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) definió un mecanismo mediante el cual esta reliquidación comenzará a ejecutarse a partir del mes de abril.
Según estimaciones del organismo, la deuda acumulada de los clientes con las distribuidoras eléctricas alcanza aproximadamente los $734 mil millones, cifra que representa cerca del 11% del total generado por el congelamiento tarifario.
Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo elaboró una propuesta alternativa a la planteada por la SEC. La idea del Gobierno es que “no sea cada cliente quien se haga cargo de su propia deuda, sino que se genere un cargo único, de modo de prorratear y socializar el pago entre todos los clientes”.
En ese contexto, subrayó que “todos los clientes tendrían derecho a acceder a las 48 cuotas, las que serían proporcionales a la deuda que tenga cada uno”. Desde su perspectiva, este debería ser un proceso gradual, con un plazo razonable, para evitar que la carga económica resulte excesiva para los hogares.
Asimismo, sostuvo que es fundamental normalizar el estatus tarifario de un segmento completamente regulado como la distribución eléctrica, ya que esos recursos también son necesarios para financiar inversiones en mayor seguridad del suministro y en infraestructura de distribución.