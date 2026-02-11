Asociación de Empresas Eléctricas: “Es posible realizar inversiones para mejorar el servicio con un impacto tarifario acotado”

El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, abordó en CNN Chile el alza de las cuentas de la luz debido a la reliquidación que deberán realizar las distribuidoras tras el congelamiento de las tarifas eléctricas aplicado en 2019.

El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al anuncio del Gobierno sobre el alza de las cuentas de la luz, producto de la reliquidación que deberán realizar las distribuidoras tras el congelamiento de las tarifas eléctricas aplicado en 2019.

En primer lugar, explicó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) definió un mecanismo mediante el cual esta reliquidación comenzará a ejecutarse a partir del mes de abril.

#HoyEsNoticiaCNN | Juan Meriches, director ejecutivo de Asociación de Empresas Eléctricas, por alzas en cuentas de la luz: “Tiene origen en el congelamiento de tarifas. Entre 2019 y junio de 2024 las tarifas no fueron actualizadas, ni por inflación” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/bmQwRqRVai — CNN Chile (@CNNChile) February 11, 2026

Según estimaciones del organismo, la deuda acumulada de los clientes con las distribuidoras eléctricas alcanza aproximadamente los $734 mil millones, cifra que representa cerca del 11% del total generado por el congelamiento tarifario.

Lee también:Cuentas de luz podrían subir hasta $2.000: Gobierno detalla que aumento dependerá del consumo de cada hogar

Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo elaboró una propuesta alternativa a la planteada por la SEC. La idea del Gobierno es que “no sea cada cliente quien se haga cargo de su propia deuda, sino que se genere un cargo único, de modo de prorratear y socializar el pago entre todos los clientes”.

En ese contexto, subrayó que “todos los clientes tendrían derecho a acceder a las 48 cuotas, las que serían proporcionales a la deuda que tenga cada uno”. Desde su perspectiva, este debería ser un proceso gradual, con un plazo razonable, para evitar que la carga económica resulte excesiva para los hogares.

Asimismo, sostuvo que es fundamental normalizar el estatus tarifario de un segmento completamente regulado como la distribución eléctrica, ya que esos recursos también son necesarios para financiar inversiones en mayor seguridad del suministro y en infraestructura de distribución.