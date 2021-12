Un nuevo capítulo de Conexión Global Prime tuvo como invitados a los asesores en política exterior de los presidenciables: Lucía Dammert (Gabriel Boric) y Cristián Bisquertt (José Antonio Kast), quienes expusieron los puntos más relevantes de los programas de gobierno de sus candidatos en temas como relaciones exteriores, tratados internacionales y diplomacia.

Sin embargo, también se discutió un polémico episodio, referido a las burlas y comentarios agresivos que los actuales parlamentarios Gonzalo de La Carrera y Johannes Kaiser, este último ex Republicano, hicieron a la académica por su origen peruano.

En un video difundido a través de Twitter, los usuarios han recordado el polémico momento en que de La Carrera espetó “¡Vuélvase a Perú!“, mientras Kaiser cuestionaba: “¿Cómo vas a tener cariño por Chile si estás todo el rato atornillando al revés, si no te gusta la bandera, el himno, la Para Militar, los trajes de huaso, la cueca; No estoy diciendo que te tenga que gustar todo, pero algo debiese gustarte”.

En tanto de La Carrera continuó diciendo, entre risas: “¿Cómo llega a los medios de televisión?, ¿no hay más chilenos?, ¿cuántos vamos a quedar?”.

Lee también: ¿Qué ocurre con Venezuela o China? Asesores de Boric y Kast abordaron cómo enfrentarían cuestionados regímenes

La Doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda, que lleva más de una década trabajando en torno a las problemáticas de Chile en materias como seguridad ciudadana y reforma policial, admitió a CNN Chile que en el último tiempo, como miembro del comando de Gabriel Boric, ha recibido una gran cantidad de mensajes de odio a través de internet.

Al escuchar de los hechos, en medio del programa, Bisquertt fue categórico en condenar las conductas de los representantes de su actual partido. “Les respondo con que yo tengo una abuela peruana“, dijo, añadiendo que “me parece no solamente de mal gusto, si no que me parece ofensivo: Todo lo que tenga que ver con algo que toque a la mujer en su sentido más diverso, yo seré el primero en estar en la fila para rechazarlo“.

“Que sean diputados, senadores; Yo estoy hablando de ella, solidarizo con ella aquí y ahora, y estaré al lado de ella otra vez si le llega a pasar”, enfatizó Bisquertt, quien indicó que dichas conductas merecerían sanciones, pero que él, al no pertenecer a la comisión política de su partido, no puede proponerlo.

“Debieran ser sancionadas porque no se pueden permitir”, insistió Bisquertt, afirmando que “hemos llegado a una evolución de siglos, en que la mujer está en una cierta situación de pie, y no se le puede pegar un espaldarazo para que caiga, porque si cae una mujer, se caen todas”.

Lee también: Ex ministro Aninat anuncia que votará “con dudas” por José Antonio Kast

“Es un loquito, una persona enajenada, que no sé cómo llegó ahí”, dijo sobre Kaiser, ex militante de Republicanos, expulsado precisamente por sus palabras en contra de los derechos de las mujeres.

Revisa las palabras de ambos: