Arrau sobre la participación de RN y la UDI en el comité político de Kast: “Está dentro del plano de las posibilidades”

Por Polet Herrera

15.12.2025 / 22:45

Consultado en Tolerancia Cero sobre la participación de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente en el comité político de José Antonio Kast, el vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, respondió: "Puede que haya personas cercanas a ellos que estén; efectivamente, puede ser, está dentro del plano de las posibilidades".

El exjefe de campaña de José Antonio Kast y vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile, la participaración de Chile Vamos en el comité político.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) serán parte del comité político, respondió: “Puede que haya personas cercanas a ellos que estén; efectivamente, puede ser, está dentro del plano de las posibilidades”.

Respecto a Evópoli planteó que “depende de las personas que hayan dando vuelta, pero el comité político es chiquitito también, en algunos gobiernos lo han agrandado más”.

Sobre la posible participación del Ministerio de Seguridad Pública en dicha instancia, adelantó: “Yo lo veo bastante posible. Es algo que se ha conversado, que pueda haber una reunión más importante que sea de seguridad antes del comité político, o un comité político que incorpore efectivamente seguridad. Ese es el foco que le queremos dar; es uno de los ejes principales, junto con empleo”.

El comité político de la administración de Kast remarcó que se centrará en seguridad y generación de empleo

“El comité político puede mantenerse pequeño y dedicado únicamente a la política, o ampliarse con los partidos que estén dentro de esto, y tener un comité aparte dedicado a este gobierno de emergencia, donde estarían seguridad y los ministerios sectoriales”, cerró.

Noticia en desarrollo…

