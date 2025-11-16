Arrau rechaza que el liderazgo de Kast sea parecido al de Trump, Bukele y Milei: “Son diferentes estilos”

El jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, abordó las comparaciones del candidato del Partido Republicano con otros liderazgos y remarcó que “cada país, de partida, tiene su idiosincrasia, su lógica, y también son diferentes estilos”.

En ese contexto, explicó que existen “coincidencias de ideas conservadoras” y destacó el orgullo nacional que, a su juicio, también expresa la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Por lo mismo, aclaró que se trata de “lazos de amistad” y de puntos en común en ciertos ámbitos.

Al ser consultado por la definición que hizo The New York Times, que comparó el estilo de Kast con el del presidente estadounidense Donald Trump, Arrau respondió: “No. También le han puesto que es Milei y lo han comparado con Bukele. Cada país, de partida, tiene su idiosincrasia, su lógica, y también son diferentes estilos. Hay ciertas diferencias en las realidades, en todo. Hoy día Chile atraviesa una crisis económica brutal; no somos Estados Unidos. Claramente, el estilo de José Antonio es muy diferente”.

