Aprobación del Gobierno aprieta a Jara: Cómo complica la renuncia de Diego Pardow la campaña de la candidata oficialista

En cpnvesración con CNN Chile, Camilo Feres además apuntó a la “campaña conservadora” de los principales presidenciables y a la lucha por el tercer lugar que hoy tensiona el camino de Evelyn Matthei.

Este jueves, el analista Camilo Feres, director de estudios sociales y políticos de Azerta, analizó el escenario electoral y la crisis política que enfrenta el Gobierno tras la salida de Diego Pradow del Ministerio de Energía, luego de revelarse un error en el cobro de las cuentas de la luz.

Sobre la carrera electoral, el experto sostuvo en conversación con Hoy Es Noticia que “el Gobierno, teniendo hasta hoy una condición directa entre su aprobación y el piso electoral que le entrega a la candidata oficialista, menos margen tiene”.

“Mientras Jara no se desacople de la aprobación del Gobierno, para ella es tremendamente sensible cualquier efecto sobre esa aprobación”, agregó, destacando el desafío de la ministra para posicionarse como una opción de renovación sin perder el respaldo de La Moneda.

Campañas conservadoras y disputa por el tercer lugar

Consultado sobre el mapa presidencial, Feres identificó una lucha clave por el tercer lugar, hoy ocupado por la alcaldesa Evelyn Matthei, aunque con niveles de incertidumbre.

“Hay una disputa por el tercer lugar, que hoy tiene a Matthei, que de todas maneras tiene un nivel de incertidumbre”, indicó, apuntando a que tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara se están comportando como si ya estuvieran instalados en una eventual segunda vuelta.

“Han tendido a tener una campaña conservadora”, afirmó.

Sobre Matthei, el director de Azerta considera que su dificultad para ampliar su base de apoyo puede estar vinculada a una competencia directa desde su flanco ideológico: “Una de las hipótesis es que a Matthei le ganaron su flanco derecho dos candidatos tremendamente nítidos”.

A juicio de Feres, la alcaldesa de Providencia “está muy enquistada en lo tradicional. Cuando hay una demanda por cambio tan marcada, lo que se premia es la novedad”.

Jara: entre continuidad y relato personal

Respecto al perfil de Jara, el analista reconoció que carga con el peso de representar la continuidad del Gobierno, pero valoró su potencial como figura con historia propia.

“Jara parte desde el rincón de la continuidad, porque es la oferta de continuidad del actual gobierno. Desde ahí le cuesta convertirse en el atributo renovador”, explicó, aunque agregó que “es una mujer que lleva poco tiempo en la primera línea política y que tiene una historia que contar”.

Kast y el costo de la polémica

Feres también se refirió a la reciente controversia por una columna de un asesor del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que calificó a funcionarios del Estado como “parásitos”.

“Fue una polémica que tuvo costos para el comando de Kast. Es material para los adversarios. La palabra parásito marca”, puntualizó el analista.