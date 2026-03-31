Antonio Walker respalda al gobierno ante alza de combustibles: “Tenemos que ponernos en los zapatos del ministro de Hacienda”

El dirigente gremial también manifestó disponibilidad para que se realicen fiscalizaciónes migratorias anticipadas en empresas y lugares de trabajo que fueron anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast.

Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), abordó este martes el anuncio de Frank Sauerbaum, director nacional de Migraciones, detallando que se llevarán a cabo diversas acciones de fiscalización anticipada en empresas y lugares de trabajo, a propósito de una serie de medidas que el gobierno de José Antonio Kast estará realizando frente a la situación migratoria en Chile.

En conversación con Hoy Es Noticia, Walker destacó la importancia de combatir la informalidad laboral, especialmente en el sector agrícola, y destacó la relevancia de trabajar con contrato y visa de trabajo.

El exministro de Agricultura también afirmó: “En Chile hay que trabajar con contrato y visa de trabajo. Tenemos que combatir la mano de obra informal, porque es una competencia desleal con la mano de obra formal”.

El dirigente gremial señaló que la informalidad laboral en el país alcanza entre un 26% y 27%, pero que en la agricultura esta cifra es aún mayor debido a la estacionalidad del trabajo.

Sobre la visa temporal para trabajadores migrantes, Walker sostuvo: “A Chile se viene a trabajar con visa de trabajo y por eso la visa temporal por faena determinada ha sido una muy buena solución que han implementado el gobierno anterior y que está implementando este gobierno (…). Creemos que gracias a esta visa temporal por faena determinada, la informalidad laboral ha bajado muchísimo”.

El presidente de la SNA también enfatizó la necesidad de formalizar el sector agrícola familiar.

“De las 145 mil unidades productivas de la agricultura, el 99% son pequeños agricultores, 99% es agricultura familiar campesina, que tenemos que ayudarlos siempre a formalizarse y a cumplir con la legislación laboral, porque es una agricultura muy precaria donde las exigencias son muy altas”, sostuvo.

Walker agregó que mantienen diálogo con las autoridades: “En los próximos días nos vamos a juntar con el director nacional de Migraciones. Siempre vamos a estar dispuestos a que tanto la Dirección del Trabajo como el Servicio Nacional de Migraciones hagan sus inspecciones correspondientes“.

Cabe recordar que Sauerbaum señaló, en converación con La Tercera, que ya se han iniciado medidas concretas con el objetivo de obtener resultados dentro de los primeros 90 días de gestión.

Además, indicó que estas iniciativas se encuentran en fase de evaluación y que espera coordinación con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para continuar avanzando en el tema.

Alza de combustibles y responsabilidad gremial

Antonio Walker también se refirió al aumento en el precio de los combustibles, señalando que comprende la situación fiscal y defendiendo la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Nos ha pedido a todos que nos apretemos un poco el cinturón. No un poco, bastante”, indicó.

Además, añadió: “Como dirigentes gremiales tenemos que pensar en el país, en las arcas fiscales del país”.

“Tenemos que ponernos en los zapatos del ministro de Hacienda“, agregó.

Finalmente, sobre la gradualidad del ajuste, el dirigente señaló: “Todos hubiéramos preferido un alza más gradual, pero la situación para el ministro de Hacienda era tremendamente difícil”.