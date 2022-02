Esta jornada comenzaron las negociaciones entre Ucrania y Rusia donde Volodímir Zelensky exigió un alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas rusas en su territorio.

Hasta ahora, el asalto ruso en curso ha infligido un sufrimiento generalizado a las víctimas de la población ucraniana, lo que obligó a al menos 368.000 personas a huir del país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El número de civiles asesinados en Ucrania asciende a 352, de los cuales 14 son niños, dijo el domingo el Ministerio del Interior de Ucrania.

Sobre este tema, Andrés Serbín, Dr. en Ciencias Políticas de la Universidad Central y Presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries) dijo a Noticias Express que esta reapertura de los canales diplomáticos “es fundamental para poder iniciar algún tipo de proceso que termine en una desescalada y en algún tipo de acuerdo respecto a la crisis en sí. Me da la impresión de que ambas partes están apuntándose con algunos elementos que no van a facilitar las conversaciones como tal”.

“Por un lado está este planteamiento del presidente Zelensky de incorporarse a la Unión Europea cuando todavía no ha surgido una invitación expresa al respecto, y por el otro lado, tuvo una serie de medidas desde la perspectiva rusa que incluyen esta situación en Bielorrusia. Las dos partes parecieran estar endureciéndose previo a poder empezar a negociar”, expresó.

Asimismo precisó que aunque este sea el primer paso en las negociaciones de cese al fuego: “Hay que ver si particularmente en el caso de Rusia hay una aceptación en función de que no han avanzado con la suficiente rapidez con la que esperaban en el marco de la ocupación del territorio ucraniano. Y hay que ver si desde la perspectiva de Ucrania dado este retraso, están dispuestos a ir a un cese al fuego en vez de iniciar algún tipo de contraofensiva aunque yo dudo que haya capacidades militares para hacerlo”, expresó.

“Creo que ambas partes se han percatado que van a tener que pasar a un plano diplomático, por lo menos para justificar lo que puedan hacer en otros planos posteriormente. En este momento están abriendo una conversación, en un paso muy preliminar, porque no sabemos cómo va avanzar, no sabemos qué resultados va a dar y no sabemos lo qué van a demandar parte y parte, el uno del otro en la conversación”, agregó.

Sobre las sanciones económicas, como el bloqueo de Rusia en el sistema SWIFT, el experto precisó que estas “tienen un sentido limitado, es decir, van a ejercer presión sobre Rusia y particularmente sobre el Presidente Putin, pero van a tener un efecto no solamente en la economía rusa sino que también en la economía global”.

Respecto a la anexión de Ucrania en la Unión Europea y la posición de Rusia sobre el tema, Serbín explicó que “son dos lógicas que no convergen necesariamente, los efectos pueden ser terribles por ambas partes por la aplicación de las dos lógicas en planos distintos pero la gran pregunta es en qué momento van a converger, para poder crear las condiciones para algún tipo de diálogo diplomático que permita una salida de la situación”.