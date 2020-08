Manifestaciones marcaron la primera visita del ministro del Interior, Víctor Pérez, a la Región de La Araucanía, en donde se reunió con representantes de la policía.

Al respecto, el diputado Andrés Molina, designado como presidente interino de Evópoli tras la renuncia de Hernán Larraín Matte, respaldó los dichos del secretario de Estado.

En conversación con CNN Chile, el legislador dijo que “no es el gobierno el que mete presas a las personas, sino que es el sistema judicial”.

“En La Araucanía hay hechos de violencia. No se trata sólo de armas, hay una situación clara de armamento pesado. Estamos frente a una situación grave y estamos sufriendo porque la inteligencia no es capaz de adelantarse a estos hechos”, argumentó el ex intendente de la zona.

Molina sentenció que todos los gobiernos han hecho promesas que no han cumplido. Sin embargo, eso no justifica los hechos ocurridos en la región, en donde “algunos grupos tratan de hacer ver que es una causa política y caemos en ataques a la vida de las personas”.

El parlamentario se mostró dispuesto a establecer diálogos con la comunidad, no obstante, advirtió que la violencia debe cesar. “Tenemos que avanzar, porque todos queremos paz y tranquilidad”, indicó.

“El ministro va a tener el respaldo de Evópoli para poder hacer que La Araucanía tenga todos los recursos necesarios para las policías”, aseguró el timonel.

“Nosotros estamos de acuerdo con la representación política de los pueblos originarios en el parlamento. Debiera ser así hace rato. También reconocer la riqueza del pueblo mapuche, donde la gran mayoría está por la paz y la tranquilidad”, agregó.

Finalmente, reveló que espera que tras el anuncio del gobierno se retome la agenda que quedó postergada debido al estallido social y a la crisis sanitaria y que incluye temáticas como la legislación de la tipificación del delito de usurpación, del robo de madera, la ley antiterrorista y la ley de inteligencia.