“Los hombres de más de 80 años lideran las tasas”: Análisis de las causas del suicidio en adultos mayores en Chile

La presidenta de la Fundación GeroActivismo, Agnieszka Bozanic, Factores como la discriminación por edad, el aislamiento social, el estigma hacia la salud mental y medidas como el cambio de hora, estarían profundizando una crisis silenciosa que la sociedad aún no visibiliza con suficiente urgencia.

En septiembre, mes de la prevención del suicidio, la presidenta de la Fundación GeroActivismo, Agnieszka Bozanic, alertó sobre las alarmantes cifras de estos en personas mayores.

En conversación con Hoy Es Noticia, Bozanic advirtió que “los hombres mayores de 80 años son quienes tienen las tasas más altas de suicidios consumados”.

Un fenómeno que, según explica, está relacionado con múltiples factores sociales y culturales.

Uno de los principales elementos que incide en este drama silencioso, dijo, es el viejismo, entendido como la discriminación por edad.

“La sociedad deja de dar espacio para que las personas mayores sigan desempeñándose en diferentes dimensiones”, sostuvo.

Además, apuntó a las barreras generacionales en torno a la salud mental: “Ellos crecieron en una generación en donde hablar de salud mental no era tan bien visto”.

Bozanic también se refirió al impacto del cambio de hora, una medida que ha sido cuestionada en varias ocasiones por sus efectos en la salud.

“El cambio de hora hace pésimo. Hay múltiples estudios internacionales que alertan sobre el cambio de hora como un factor importante a la hora de hablar de salud mental”, afirmó.