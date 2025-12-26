“Va a ser una noche muy compleja en el sector”: Delegada (s) del Maule entregó detalles sobre incendios forestales activos

La autoridad regional se refirió a los incendios forestales que aún se combaten en la región, reiterando el llamado a hacer caso a los llamados a evacuación cuando correspondan.

Continúa la Alerta Roja en comunas de las regiones de O’Higgins y del Maule debido a incendios forestales que siguen siendo combatidos por voluntarios de Bomberos y trabajadores de Conaf.

Al respecto, la delegada presidencial (s) del Maule, Aly Valderrama, entregó un balance de la situación, donde más de mil hectáreas ya han sido consumidas por las llamas.

En primer lugar, la delegada se refirió a la detención de un sujeto que se preparaba para generar un incendio forestal en la región, quien tenía antecedentes relacionados a otros hechos previos de la misma envergadura.

🔴#BALANCE | Hasta las 18:30 horas, 6 incendios forestales se mantienen en combate en el país. Les compartimos información de los 3 más relevantes: ▶️ Región del Maule. Incendio Linares de Perales, comuna de Maule.

📌Superficie preliminar: 10,5 hectáreas.

📌Recursos en el… — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 26, 2025

Según explicó Valderrama, las zonas afectadas en la región tiene una geografía que disponibiliza material vegetal seco, lo cual implica un riesgo ya que ante un mínimo fuego puede derivar en un rápido incendio.

Frente a cualquier situación, la autoridad regional reiteró el llamado a hacer caso a las alertas de evacuación que llegan por mensaje a cada celular.