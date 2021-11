Algunas voces hablan de una “nueva ola”, mientras que otras afirman que habría un “rebrote” de COVID-19. Lo cierto es que las cifras, tanto de contagios como de internaciones UCI, han aumentado. Para ahondar en el tema, CNN Chile conversó con el médico y ex ministro de Salud, Álvaro Erazo.

En la calle, las escenas muestran diariamente extensas filas y horas de espera fuera de lugares de vacunación, lo que plantea escasez en la dotación de personal para continuar con los procedimientos. En ese sentido, Erazo manifestó que “en general la disponibilidad de vacunas, vale decir, la capacidad de suplir adecuadamente la necesidad de vacunas, está garantizada” y puntualizó que “aquí lo importante son los tiempos en que se entregan”.

“Diría que igualmente hay que reforzar el traslado de las vacunas en toda su logística con mayor celeridad, porque la demanda ha ido aumentando”, indicó, destacando que “ha habido un millón de personas que se vacunaron en una semana” y que “todas las vacunas están llegando a la población pero tenemos que actuar en consecuencia“.

Con respecto a la situación de contagios e internados en UCI, el médico afirmó que “la evidencia es clara y categórica: Las personas que tienen su dosis completa llegan en un 0,5% en comparación a los que tienen una dosis, que son quienes más llegan a camas críticas y que también fallecen o potencialmente pueden fallecer”.

En cambio, dijo “los que tienen una dosis completa llegan en menor medida” y fue enfático en señalar que “estamos viendo que la gran mayoría, el 97% corresponde a personas que no se han vacunado o que tienen una dosis incompleta“. A su vez, el médico recordó que “la vacuna, por completa que sea, siempre va a dar un porcentaje de personas, entre 35 y 40%, que igualmente se contagiarán, pero de una manera mucho más atenuada“. En el caso de la dosis de refuerzo, precisó, “baja muchos mucho más la posibilidad de que la persona incluso se infecte, y si no se infecta no transmite“.

Finalmente, consultado por la importancia de la vacunación para dirigir un futuro sin pandemia, Erazo apuntó a que “es importante decir que una cobertura universal es la manera en cómo nosotros aislamos lo máximo que podamos al virus con las variantes que este tiene, porque sabemos que es dinámico y que va a mutar”. En ese sentido, manifestó que “todos los años nos vamos a tener que vacunar con la nueva identificación del virus” y que “al vacunar hasta los tres años logramos una cobertura universal y bloqueamos que el virus busque segmentos etarios“.