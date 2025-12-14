Álvarez asegura que triunfo de Kast “también se explica por un reproche muy fuerte” al Gobierno de Boric

El miembro del comando del republicano afirmó que parte del resultado de esta jornada tiene que ver con un rechazo a las ideas que enarbolaba la administración actual.

José Antonio Kast fue elegido como el próximo presidente de Chile en el balotaje de este domingo, donde superó en preferencias a la carta del oficialismo y la DC Jeannette Jara con un 58,1%.

Al respecto habló en Tolerancia Cero Especial Elecciones 2025 el miembro del comando de Kast, Rodrigo Álvarez, quien destacó una buena campaña por parte del republicano y una evidente influencia de lo realizado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Hay una responsabilidad muy grande del Gobierno, de sus políticas, de sus ideas, estos cuatro años. Termina produciendo un efecto en la derrota de Jara”, aseguró.

Con el resultado de esta jornada José Antonio Kast se ha convertido en el presidente electo con la mayor votación de la historia del país, con 7,2 millones de votos a su favor.

“La votación que sacó José Antonio Kast se explica, primero por una muy buena campaña, por sus características personales. Pero también se explica por un reproche muy fuerte de la ciudadanía -se vuelve a repetir cierto clivaje de la Convención- a las ideas del Presidente Boric”, agregó Álvarez.

Asímismo, el exministro comentó que durante la jornada pasó cerca del árbol que utilizó Boric para su campaña: “Hace cuatro años la esperanza de muchos soñadores era ver a un presidente que se subía arriba de un árbol. Que miraba a lontananza el Estrecho de Magallanes. Si alguien hubiera hecho esa campaña, todos nos hubiéramos impresionado: cómo se le ocurre, tenemos tantos problemas que no es momento de subirse a un árbol”.