“Allí está la falta de profunda de la desconexión de la izquierda”: Mansuy critica a la izquierda por seguridad

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, señaló que la reciente debacle electoral de la izquierda se refleja en la percepción de inseguridad en comunas como San Bernardo, donde el alcalde socialista Cristopher White advirtió que la ciudad podría asemejarse a Ciudad Juárez si no se abordan estos problemas.

“Yo creo que vamos camino a ser Ciudad Juárez”.

La frase no fue pronunciada por un asesor de Johannes Kaiser, ni por un parlamentario republicano, ni por algún dirigente deschavetado de extrema derecha.

Su autor es el alcalde de San Bernardo, Cristopher White, militante del Partido Socialista, y fue publicada en una entrevista en la revista Sábado del Mercurio este fin de semana.

Supongo que la izquierda, a partir de la debacle que sufrió ayer cuando llegó, a mi juicio, a su mínimo histórico, se darán muchas vueltas teóricas para explicar lo que ocurrió, para explicar el desfonde total que sufrió en la elección de ayer, incluso en aquellas regiones donde era muy fuerte hasta hace no tanto tiempo.

Sin embargo, aunque las discusiones teóricas son, por supuesto, muy importantes y probablemente indispensable, quizás antes de reflexionar tanto, sus dirigentes deberían darse una vuelta por San Bernardo, ir a conversar con su alcalde, militante del PS, para comprender lo que él quiere transmitir.

La inseguridad es un flagelo que afecta sobre todo a los más pobres porque sus costos no están distribuidos equitativamente entre la población.

Allí está la falta de profunda de la desconexión de la izquierda que la exministra Carolina Toá denunció hace algunas semanas.

El alcalde anunció que iba a votar, por supuesto, por Jeaannette Jara, pero que está decepcionado por su falta de señales en temas de seguridad.

Si nos tomamos en serio la experiencia del alcalde, los resultados no son ninguna sorpresa. Allí está el agujero negro a la izquierda y ahí está el origen de su reflexión.