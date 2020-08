Santiago y Estación Central podrían ser las próximas comunas de la Región Metropolitana en pasar a la etapa de Transición, en virtud de la caída en las cifras de contagios que se han registrado en las últimas semanas.

En ese sentido, la subsecretaria Paula Daza anunció que ambas comunas serán desconfinadas en conjunto debido a su carácter de áreas territoriales colindantes.

Lee también: Paris y polémica en Los Ríos: “No voy a permitir que se derogen resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria”

En conversación con CNN Chile, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la reunión que sostuvo con el Ministerio de Salud este viernes: “Fue para ver cómo vamos a fiscalizar la apertura de ambas comunas. Lo que señalé ahí es que no nos pueden castigar por el mal comportamiento de otras comunas”.

El edil no escondió su preocupación: “A mí me complicaría que, luego de 136 días de un buen comportamiento de los vecinos, por falta de control, tengamos rebrotes y volvamos a la cuarentena”.

Lee también: Argentina registró nuevo récord de contagios: Advierten que sistema de salud está al borde del colapso

Sobre su gestión previa a la Transición, señaló: “Estuve con el ministro de Defensa y con otras autoridades para planificar el tránsito de los paseos peatonales, hemos entregado instructivos al comercio. Estamos preparando este eventual paso a la segunda etapa”.

Luego, afirmó: “La complejidad de Santiago es que, una vez que alguien llega en Metro, no tenemos la capacidad de saber si viene de una comuna confinada o no”.

En aquella reunión con el Minsal también participó el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien sostuvo en conversación con CNN Chile: “Me parece bien juntar Santiago y Estación Central, porque el virus no respeta fronteras. Estamos pidiendo la concurrencia de policías y militares para la fiscalización de centros comerciales”.

Asimismo, advirtió: “Hay que reforzar la comunicación, que la gente entienda qué significa estar en Transición, que en ningún caso es desconfinamiento total”.

Finalmente, lamentó que no le reconocieran antes las bajas tasas de contagio en su comuna: “Si hay un plan que es objetivo, que tiene indicadores por cumplir, me parece que cuando una comuna logre la meta, se pase a la siguiente etapa. En el caso de Estación Central ya cumplimos la meta varios días atrás. Si no somos capaces de cumplir esos hitos, me parece que el plan puede perder credibilidad”.