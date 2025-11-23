Mascareño y cómo es el votante de Parisi: Clase media emergente que ve en el candidato un modelo de ascenso

El investigador senior del CEP detalló en Influyentes el perfil de un votante que pareció sorprender en la primera vuelta presidencial. Por qué el abanderado del PDG es una especie de símbolo y cómo el desprecio de las élites influyó en la decisión lo aborda en entrevista con Paula Escobar.

En la elección anterior a la vivida este año, el Partido de la Gente (PDG) ingresó al Congreso con seis representantes en la Cámara de Diputadas y Diputados, los que poco a poco fueron desligándose del partido y tomando caminos propios.

En esta elección parlamentaria, el PDG se consolidó con 14 escaños, pero con el desafío latente de mantenerlos.

Sobre esto hablamos en Influyentes con Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), quien comenzó a estudiar el fenómeno del PDG ya en 2021 y que lo ha seguido hasta la fecha.

En primer lugar, para Mascareño existe un público que frecuentaba el centro a través de partidos típicamente ubicados en ese punto del espectro político, como lo podría ser el Partido Radical o la Democracia Cristiana.

Esta vez el votante era mucho más oscilante, señala, representándose de la mejor manera posible cuando en la elección de convencionales constituyentes fue La Lista del Pueblo la gran ganadora, una colectividad nacida a propósito de esta coyuntura y compuesta por independientes.

Luego vendría la primera vuelta de 2021 donde Franco Parisi, en su segunda postulación a La Moneda, obtiene 12,8% de los votos. Ya durante 2022 llegan a ser el partido con mayor cantidad de militantes.

“De ahí se empieza a desgranar y después viene el segundo proceso constituyente donde ese público oscilante que busca cosas nuevas y distintas pasa a Kast”, añade Mascareño.

Cómo son los votantes de Parisi

“Coalición no son, tampoco son un cuerpo colectivo. Son personas que tienen experiencias comunes en distintos territorios de Chile”, explica el doctor en sociología.

Para analizar cómo es el votante de Parisi en el CEP revisaron la composición por mesas de los locales de votación y donde aparece mayoritariamente es en las periferias de cada región. “No es el típico votante urbano de centro… Parisi comienza a llenar las condiciones de ese votante que se le ha llamado la clase media emergente“.

Así, en el norte de Chile se habla de un votante representado en los mineros, por ejemplo. Pero, ¿cómo se refleja esto en el sur? Para Mascareño, tras la revisión del programa de Parisi, es la agricultura.

Para esta clase media emergente que coincide con ser de este centro oscilante y también no habituada a votar Parisi se convierte en una especie de símbolo de lo que buscan para sí: “ofrece una legimitación a otro público que ven en él una figura, de modelo de ascenso, de mantención de un cierto estatus por vías distintas a las sistemáticas”.

Con ello, también un cierto modo de vida en lo cultural “distinto al de las élites urbanas, las élites ilustradas”. Esto ya sean élites políticas o económicas.

El factor crucial para la discusión sobre el asunto según Mascareño es cómo han actuado estas élites en relación a este votante: “primero, distancia. No los conocen. Segundo, y más problemático políticamente, tienen un cierto desprecio”.