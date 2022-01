El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) canceló la alerta de tsunami para todo el borde costero del país, aunque mantiene el estado de precaución para tres regiones del país: Atacama, Biobío y Ñuble.

En conversación con CNN Chile, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos explicó que en “hay una condición en la bahía de Talcahuano que hace que efectivamente los tsunamis se amplifiquen” en dicha zona.

En ese sentido, manifestó que la diferencia que existe hoy en comparación con otras alertas de carácter similar, tiene que ver con que en esta oportunidad se genera luego de una erupción volcánica. “Cuando se genera por un terremoto se programan las horas de los trenes de olas que van a venir, y sabemos más o menos cuándo va a concluir”.

“Acá se trata de una actividad eruptiva, y tenemos que estar muy atentos a lo que va a ocurrir en los próximos días con este volcán en Tonga”, agregó.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a respetar el estado impuesto por el SHOA a todas las comunas de la región del Biobío y no acercarse al borde costero. “Muchas veces se habla de salir de la arena y hay muchas comunas que no tienen playas como las que conocemos en la costa central, donde no hay arena sino que rocas. Lo que pedimos es que salgan de esas zonas para evitar cualquier situación compleja”.

Sobre la variación del oleaje en Talcahuano, detalló que se advirtieron crecidas de mar y un comportamiento inusual. “Es posible advertir el comportamiento del mar por gente que sabe cómo se comporta, y los pescadores artesanales nos decían que las condiciones no eran normales”, ahondó.

Por último sostuvo que el municipio se encuentra monitoreando “desde primera hora” en coordinación con la Armada y Carabineros, quienes se constituyeron desde la mañana para controlar la afluencia de público estableciendo puntos de control para evitar el ingreso al borde costero.