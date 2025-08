Alcalde Sichel dice que tiene “evidencia” sobre participación de adultos en incidentes en Liceo 7

En Tolerancia Cero, el jefe comunal de Ñuñoa afirmó que estos adultos serían seis exestudiantes del colegio que están identificados con nombre y RUT. "Los dejaron ingresar" al establecimiento educacional, aseguró.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, dijo que tiene evidencia sobre que los overoles blancos no serían estudiantes, sino que en realidad serían adultos.

Sus dichos tienen lugar tras una tarde donde se registraron incidentes en cercanías del Liceo 7, situación que provocó el cierre de la estación del Metro Monseñor Eyzaguirre en Línea 3.

La autoridad aseguró en Tolerancia Cero que “vamos a cortar de raíz la violencia de los overoles blancos” y que esto “no será costumbre”.

Según dijo, en un baño se encontró “un cóctel de molotov” y además se observó -a través de cámaras de seguridad- overoles blancos.

Son seis exestudiantes que están identificados con RUT y nombre, que “los dejaron ingresar” al establecimiento educacional y que durante el primer semestre de este año fueron expulsados por Aula Segura.

#ToleranciaCero | Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, por desmanes en el Liceo 7: “Iniciamos un proceso de sumario para saber que profesores ayudaron y facilitaron esto” 📡https://t.co/EMadX3wh6B

💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/3ys1CUrhm1 — CNN Chile (@CNNChile) August 5, 2025

En ese marco, el alcalde confirmó que presentará una querella contra esas seis personas y también contra los estudiantes detectados mediante cámaras de seguridad.

Adicionalmente, se dispuso un sumario porque habría “profesores ayudaron y facilitaron esto” y que tendrían “cierta complicidad”.

Consultado sobre la teoría de que habría adultos detrás de los desmanes, respondió: “Yo tengo evidencia hoy día de las seis personas que me querellé, seis son adultos, cuatro son estudiantes, los overoles no eran de ahí, ingresaron al colegio y tengo imágenes. No es una suposición, no es una tesis”.