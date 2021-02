Con más de 18 mil casos de contagio en la Región de Coquimbo y el alza en las últimas semanas, las autoridades municipales y sanitarias han comunicado su preocupación por los permisos de vacaciones y los cambios en el plan Paso a Paso.

La última versión del informe Clapes UC informó que la única región del país que aumenta sus casos paulatinamente en las últimas semanas en Chile es la Región de Coquimbo, lo que se suma a la preocupación por el personal médico dado el desgaste y las licencias.

En conversación con CNN Chile, el alcalde de la comuna, Marcelo Pereira, aseguró que se encuentran en un “estado crítico” y reiteró que se tomarán medidas en torno a los permisos de vacaciones ya que fue uno de los principales destinos declarados por los veraneantes.

“Es una preocupación que hemos instado en reiteradas oportunidades. Lamentablemente, los alcaldes de regiones sentimos que no somos escuchados, eso tiene su fundamentos en que hay más de 250.000 permisos para ingresar a la región, dentro de los cuales el 97 mil son para la comuna, y 77.000 son para La Serena”, reclamó el jefe comunal.

“La semana pasada le pedí al ministro de salud Enrique Paris que por favor evaluara el permiso de vacaciones y el plan Paso a Paso”, criticó Pereira, además de solicitar una plan de ayuda económica a las personas más afectadas por la pandemia.

“Hemos solicitado un plan Paso a Paso de reactivación (económica) efectiva para que las familias que no tienen que echarle a la olla tengan sustento y no estar asustados de no poder llevarles alimentos a sus familias”. Junto a esto, el alcalde subrayó que la región tiene una de cesantía del 12,8%.

En cuanto a la situación con las camas críticas, Pereira explicó que la región tiene una muy baja capacidad de atención UCI y que unidades del Hospital San Pablo de Coquimbo, han tenido que improvisar camas satélites para sobrellevar la cantidad de pacientes que llegan necesitando atención especializada.

Finalmente, el alcalde -quien también es médico de profesión- llamó a confiar en el proceso de vacunación y en las dosis disponibles.

“Me parece casi absurdo que algunas personas hayan dicho que la vacuna era falsa o que era de mentira. Es la herramienta que tenemos hoy en día para enfrentar al COVID-19. Tenemos que llegar efectivamente al 80% de la población para que podamos obtener la inmunidad tipo rebaño y detener la cantidad de contagios”, explicó.