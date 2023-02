El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, conversó con CNN Chile sobre los incendios forestales que actualmente están afectando a la comuna. En ese sentido, afirmó que son varios los focos que se mantienen activos y advirtió que “esto puede generar una catástrofe sin límites“. “Hasta ahora tenemos 10 viviendas que han sido consumidas en el sector rural, pero esto ya está muy cerca y estamos muy preocupados (…) Es impresionante, no me había tocado vivir algo de esta envergadura en una ciudad, porque no es el sector rural es una ciudad”, agregó el jefe comunal.