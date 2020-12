El gobierno anunció este lunes que toda la Región Metropolitana regresará a Fase 2 desde el jueves 10 a las 5:00 horas, con el objetivo de prevenir contagios de coronavirus.

Al respecto, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, expresó en conversación con CNN Chile que la determinación lo tomó por sorpresa, por lo que le habría gustado que se comentara antes. “Nos deberían haber hecho parte de la decisión”, indicó.

“Una decisión inconsulta, precipitada y tan rápida, si no se socializa bien, va a quedar como letra muerta y si alguien pretende imponerla a la fuerza, lo peor que nos puede pasar es tener a nuestros carabineros enfrentados a la comunidad”, condenó, barajando ideas tales como una cuarentena con horarios diferidos.

En ese sentido, emplazó al gobierno a evitar estas decisiones “autoritarias” y “contradictorias”. “Me parece súper odioso que mientras el mundo peloláis está en Cachagua, a la semana siguiente, aquellos que no tienen acceso a eso, les digan que pasamos a Fase 2”, puntualizó.

Asimismo, expresó su preocupación por las personas que no podrán tener ingresos económicos durante la cuarentena. “Todas las decisiones que se toman no pueden ser por autoridad, sino por convicción moral con la ciudadanía. Que la gente entienda y crea que estamos para cuidarlos y no sólo para darles instrucciones”, dijo.

“Los alcaldes sabemos apretarnos el cinturón, porque estamos solos”, aseveró, argumentando que “no estamos esperando que el Estado solucione los problemas, porque no van a llegar o van a llegar tarde”.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, en Tolerancia Cero, donde apuntó a la falta de fiscalización por parte de los alcaldes.

“El ministro le tira la pelota a los alcaldes. Se requiere una voluntad de todos y dejar de tirar la pelota al córner”, condenó.