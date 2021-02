Ante los nuevos cambios aplicados por el Ministerio de Salud en el plan Paso a Paso, diferentes comunas del país retrocedieron de fase. En este caso se encuentra la comuna de Arica en la región de Arica y Parinacota que retrocedió a fase 1 (Cuarentena), medida que será adoptada durante la madrugada de este jueves 4.

El alcalde de la comuna, Gerardo Espíndola, analizó la medida adoptada por las autoridades y en conversación con CNN Chile señaló que es una “compleja situación”.

“Esta es la tercera cuarentena que tenemos como comuna y que nos golpea bastante fuerte. Arica es una comuna que se ha visto bastante empobrecida producto de las cuarentenas y hoy, en pleno verano en una ciudad que es turística que vive mucho del comercio, que aparezca una nueva cuarentena sin duda nos deja bastante adoloridos“, dijo el jefe municipal.

Además, Espíndola aseveró que se vieron afectados también por el cierre de las fronteras con los países vecinos, ya que la región acostumbraba a tener relaciones comerciales con los sectores aledaños que ya no se pueden concretar por la medida.

“Es compleja la situación. Espero que venga de la mano del apoyo a la familias mas pobres y de clase media que se ven afectados”, indicó.

Pese a la situación, el alcalde expresó que no es contrario a la medida adoptada por las autoridades de la salud, pero que sabe no es sostenible para todas las familias de la comuna. “Entiendo que es como un tratamiento médico, pero es un tratamiento para poder sanar a una comunidad enferma, pero no todos lo pueden pagar”, dijo.

Finalmente, en cuanto a la situación hospitalaria de Arica, Espíndola aseguró que se están trasladando personas a otras comunas, ya que “muy sobre exigido ya que es el único hospital que tenemos. No tenemos un sistema privado robusto como en RM”.