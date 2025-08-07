Aedo acusa doble estándar sobre China en la política: “Cuando se trata de sus negocios, no hablan de principios”

El diputado DC e integrante del comando de Jeannette Jara criticó a sectores que, según dijo, atacan al Partido Comunista mientras mantienen vínculos económicos con China. En entrevista con CNN Chile Radio, también se refirió al aborto libre y defendió la postura transversal de su candidata: “Debe hablarle a todo Chile, no solo a un sector”.

En un momento político marcado por las tensiones entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, el diputado Eric Aedo (DC) defendió el carácter amplio de la candidatura presidencial de Jeannette Jara, asegurando que su rol es “hablarle a todo Chile”.

En entrevista con CNN Chile Radio, Aedo cuestionó el “anticomunismo” que, a su juicio, persiste en parte del debate público, señalando que existe un trato injusto hacia el Partido Comunista. “He escuchado a muchos hablar de principios, pero cuando se trata de sus negocios, de su dinero, no les he escuchado ni una palabra de principios. No les he escuchado ni una palabra en contra del Partido Comunista chino”, expresó.

#CNNChileRadio | Estamos hablando con el diputado Eric Aedo y la definición política de Eduardo Frei Ruiz-Tagle de cara a las elecciones: “Yo no me mando a cambiar cuando algo no me gusta”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/KgzkKsoqp1 — CNN Chile (@CNNChile) August 7, 2025

La frase se enmarca en una crítica al doble estándar de sectores que, mientras acusan al PC chileno de autoritarismo o falta de compromiso democrático, sostienen sin cuestionamientos relaciones comerciales con el régimen chino.

“Hay algunos que quieren que [la candidatura de Jara] se encasille, que solo le hable a un sector, y Jeannette no tiene que hacer eso. Tiene que hablarle a todo Chile”, recalcó Aedo, quien forma parte del equipo político de la exministra de Trabajo.

Sobre el tema del aborto libre, el diputado sostuvo que Jara debe representar una postura “que convoque a una mayoría”, aunque reconoció que hay diferencias al interior del pacto. “No estamos todos en la misma posición”, dijo, y agregó que su partido “está disponible para dar esa discusión”.

#CNNChileRadio | Eric Aedo: “Jeannette Jara tiene un sentido pragmático que le hace bien al país” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/EDIC00W8ty — CNN Chile (@CNNChile) August 7, 2025

Consultado por la posibilidad de que el expresidente Eduardo Frei apoye a otra candidatura, Aedo minimizó su impacto. “Él está en su derecho. Pero la DC ya decidió. Hay una junta nacional que se pronunció. No es la primera vez que el expresidente se aparta de decisiones institucionales”, respondió.

Respecto a la proyección del oficialismo en las próximas elecciones, Aedo reconoció que la situación es difícil: “No tenemos los mismos niveles de adhesión que antes, ni una coalición unitaria. Hay que sincerar eso”.

Finalmente, defendió el liderazgo de Jara como “una alternativa de estabilidad” que “pone al país por delante de las identidades políticas”. “Tenemos que ofrecer gobernabilidad. La gente no quiere ni aventuras ni retrocesos”, concluyó.