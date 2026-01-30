Abogado por Caso Muñeca Bielorrusa: “La defensa de Vivanco se ha derrumbado y podría considerar la posibilidad de colaborar”

El abogado y académico de la UDP, Cristián Riego, analizó en CNN Chile los posibles caminos que podría tomar la expresidenta de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para su defensa, luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del denominado Caso Muñeca Bielorrusa.

Durante este viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación del Caso Muñeca Bielorrusa, en el que se le acusa de cometer preuntos delitos de cohecho y lavado de dinero. El abogado y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, analizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile, la medida cautelar decretada y el futuro del caso.

A juicio del jurista, las pruebas en contra de la exministra por los delitos imputados son “abundantes”, por lo que no le extraña que el tribunal haya determinado la máxima cautelar.

Desde la perspcetiva de Riego, la estrategia de la defesnsa basada en alegatos de inocencia, se “derrumbó”, y que la mejor alternativa para ella ahora es “entregar información para obtener una rebaja de pena”.

¿Qué rumbo podría tomar la defensa?

Riego precisó que, en estos momentos, lo más factible para Vivanco es entregar información al Ministerio Público, ya que su última estrategia de cambiar de abogado a último momento no fue efectiva.

“Yo creo que cuando ella se dé cuenta que tiene por delante meses de prisión preventiva y, eventualmente, una pena de años de privación de libertad, probablemente va a tener que conformarse con el hecho de que estos alegatos de inocencia no funcionan”, detalló.

Es en ese contexto donde el abogado cree que la exjueza podría tomar la decisión de colaborar con la Fiscalía, lo que extendería el alcance del juicio.

“Si ella colaborará y entregará nuevos antecedentes, esto podría extenderse (…) hasta otros casos en los que ella también recibió coimas”, comentó.

“Hay una cultura de malas prácticas en el Poder Judicial”

Para Riego, los casos Muñeca Bielorrusa y Factop demuestran que “hay una cultura de malas prácticas en el Poder Judicial que consiste básicamente en favorecer a los amigos, a los parientes, hacer intercambio de favores o cobrarlos”.

Para el académico, se trata de una práctica extendida, en la que existe “cierta noción de impunidad respecto de ella”, lo que podría explicarse, en su opinión, por la ausencia de normas claras que prohíban este tipo de conductas.

“Yo creo que hay muchos jueces que hasta hace poco creían que esto estaba permitido y que era la manera correcta de actuar”, dijo.

Subrayó que, para él, las figuras de Luis Hermosilla y Ángela Vivanco “representan una especie de escalamiento” de estas prácticas.