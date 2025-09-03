Abogado especialista en derecho deportivo explica: ¿Qué castigos arriesgan Universidad de Chile e Independiente?

El experto Marcelo Bee Sellares detalló en CNN Deportes a qué castigo se expone cada club y cuál es la fecha límite de Conmebol para entregar su veredicto.

Este martes se presentaron ante Conmebol los alegatos de Universidad de Chile e Independiente, tras la suspensión del partido en el Estadio Libertadores de América en Argentina debido a una serie de antecedentes.

Ahora, los clubes deberán esperar el resultado que entregue la Confederación, que debería darse a conocer pronto, considerando que ya está programado que el próximo partido de la llave -contra Alianza Lima- es el jueves 18 de septiembre.

En CNN Deportes conversamos con Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, para conocer cuáles son los castigos que arriesgan ambos equipos y qué pueden esperar.

El experto explicó, en primer lugar, que el partido se suspendió y luego se canceló por “falta de garantías”, es decir, en el informe arbitral se indicó que “el club local, que es el organizador, de acuerdo al código disciplinario de Conmebol, no pudo garantizar la continuidad del partido. Este es un tema vital porque es el club local el organizador y quien tiene que velar, no solamente por garantizar la seguridad de todas las personas intervinientes en el encuentro, sino fundamentalmente por una palabra que es la prevención”.

En dicho informe arbitral se señaló que desde el inicio del partido ocurrieron algunos “acontecimientos irregulares” por parte de hinchas de la U y que, posteriormente, “ante la inacción de las fuerzas de seguridad convocadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, empiezan a ocurrir o se van profundizando los desmanes que luego se trasladan a todo lo que nosotros hemos visto a través de los videos y redes sociales, no solamente dentro, sino fuera de la cancha”.

Sudamericana: ¿Podrían descalificar a la U y a Independiente?

Bee fue enfático en afirmar que “ambos clubes, ambas instituciones deportivas, van a sufrir sanciones de carácter administrativo muy duras”, específicamente multas, las que irán acompañadas del cierre total o parcial por varios partidos del estadio de Independiente.

“Hay una cuota de responsabilidad de ambas instituciones, pero a mi entender, al ser Independiente el club organizador y local, como lo establece el artículo 8 del Código Disciplinario de Conmebol, es quien debe velar, justamente, por la seguridad y adoptar todas las normas y medidas necesarias de prevención, tanto ante hechos de negligencia como intencionales”, aseguró.

Por ello, las sanciones de carácter administrativo, “creo que van a ser más duras hacia Independiente”.

En el ámbito deportivo dijo que podrían presentarse dos escenarios: ambos descalificados o dar por derrotado a Independiente.

“O una descalificación de ambas instituciones, que es la que yo creo menos probable, o de lo contrario, dar por perdido el partido a Independiente 3 a 0, al ser el responsable de no garantizar la seguridad y, en consecuencia, que la U de Chile pase a los cuartos de final”, detalló.

Si bien dijo que descalificar a ambos clubes no está descartado, cree que aquello no va a suceder.

“Creo que lo que sí va a pasar, me inclino por la segunda opción, que en eso es muy similar a lo que pasó en el antecedente muy reciente de Colo-Colo y Fortaleza, dándole por perdido el partido en un resultado 3 a 0 por responsabilidad del club local”, complementó.

¿Podría ocurrir que se reanude el partido en una cancha neutral? Sobre ello, el abogado aseveró que podría ocurrir, pero no es una posibilidad concreta.

“Es una posibilidad porque efectivamente el artículo 24 del reglamento de la Conmebol, que le da al tribunal una amplia discrecionalidad para resolver este tema, eso también es importante decirlo, prevé como una salida, para no aplicar una sanción deportiva que en función de un principio de la pro competencia y en función del principio de la integridad deportiva, se lleve a cabo el tiempo restante en algún otro estadio”.

Finalmente, Bee comentó que “Conmebol se va a expresar seguramente de acá al viernes máximo”, y que a partir de allí inicia otra etapa.

Tras la notificación a ambos equipos, “tienen la posibilidad de apelar en un plazo de siete días ante la Comisión de Apelaciones de Conmebol, una vez que tengan los fundamentos, que seguramente, entiendo, van a ir con la propia notificación de la decisión final, todo junto, justamente por los breves plazos que estamos hablando y hay una última instancia que es apelar al Tribunal Arbitral del Deporte”.