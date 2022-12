La ex fiscal regional Metropolitana, Solange Huerta, conversó con CNN Chile la mañana de este sábado sobre la carta de apoyo a la candidatura a fiscal nacional de Marta Herrera que redactó un grupo de abogadas. “Nuestra preocupación central y lo que nos convoca, es el tema de la promoción de las mujeres (…) esta es una suerte de compartir desde el feminismo una mirada en torno a los techos de cristal que se crean y donde pareciera que las mujeres tienen que tener muchas más aptitudes o virtudes que los hombres para acceder a ciertos cargos”. “Cuando Marta Herrera es nominada por el presidente, muy prontamente se le cuestionan cosas, que nosotras sabemos desde la interna, que no son reales. Nuestra preocupación también es un concepto amplio por cómo se ha dado este proceso de elección a fiscal nacional”, ahondó la ex persecutora.