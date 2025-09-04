#LODIJERONENCNN Entrevistas CNN

50 años del Metro de Santiago: Historia, expansión y desafíos

Por CNN Chile

04.09.2025 / 10:35

En Entrevistas CNN, Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, conversó sobre el aniversario de Metro.

Este año, el Metro de Santiago cumple 50 años desde su inauguración en 1975.

Medio siglo después, la red de transporte se ha convertido en un pilar de la movilidad urbana, transportando a millones de personas diariamente y consolidándose como un símbolo de modernización y desarrollo de la capital.

Metro ha sido testigo y protagonista de cambios urbanos y sociales en Santiago, enfrentando actualmente desafíos como el aumento de la demanda, los episodios de vandalismo y la modernización de sus trenes y estaciones.

Los 50 años de Metro

En Entrevistas CNN, Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, fue consultado sobre cómo ve los próximos 50 años de metro, afirmando que “es una tarea que todos los días se está construyendo, es una empresa que está en constante evolución y para la cual nos hemos planteado desafíos bien relevantes”.

Mira la entrevista completa

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

País Puma atacó a niña de 11 años durante paseo familiar en Parque Pumalín en Chaitén
Estrenan tráiler de la versión 2026 de Cumbres Borrascosas, con Margot Robbie y Jacob Elordi
¿Qué es el Mundial de Desayunos? El concurso de Ibai que puso a la marraqueta chilena en el centro de atención
50 años del Metro de Santiago: Historia, expansión y desafíos
Golpe contra Trump: Jueza afirma que bloqueó de manera ilegal US$ 2.000 millones destinados a la Universidad de Harvard
Corte Suprema de Chile ratifica sobreseimiento definitivo a Cristián Campos: Recurso de queja fue desestimado