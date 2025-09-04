50 años del Metro de Santiago: Historia, expansión y desafíos

En Entrevistas CNN, Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, conversó sobre el aniversario de Metro.

Este año, el Metro de Santiago cumple 50 años desde su inauguración en 1975.

Medio siglo después, la red de transporte se ha convertido en un pilar de la movilidad urbana, transportando a millones de personas diariamente y consolidándose como un símbolo de modernización y desarrollo de la capital.

Metro ha sido testigo y protagonista de cambios urbanos y sociales en Santiago, enfrentando actualmente desafíos como el aumento de la demanda, los episodios de vandalismo y la modernización de sus trenes y estaciones.

Los 50 años de Metro

En Entrevistas CNN, Guillermo Muñoz, presidente de Metro de Santiago, fue consultado sobre cómo ve los próximos 50 años de metro, afirmando que “es una tarea que todos los días se está construyendo, es una empresa que está en constante evolución y para la cual nos hemos planteado desafíos bien relevantes”.

