El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri conversó este domingo con el panel de Tolerancia Cero sobre distintos puntos de la contingencia nacional.

El parlamentario abordó el escándalo político que estalló durante el fin de semana sobre el caso ¡ Pandora Papers, donde se vincula a la familia del presidente Sebastián Piñera en la compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

Alessandri también se refirió a la competencia en la derecha entre los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y el de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel; así como también al proyecto que busca un retiro total de los fondos previsionales, impulsado por el diputado y apoyado por el abanderado a La Moneda.

Leer también: “Lo mínimo de un patriota que tiene altos ingresos es pagar impuestos”: Los 5 momentos que dejó Nicolás Grau en Tolerancia Cero

Revisa cinco momentos que dejó la entrevista:

1. Por caso Dominga: “Si es que esa decisión se toma cuando Piñera 1 ya era presidente, evidentemente es impresentable”

“Si es que esa decisión que se toma cuando Piñera 1 ya es presidente, beneficia directamente a él o su familia, evidentemente es impresentable. Yo creo que no es así, que no hay una decisión del Gobierno en el que haya él participado directamente ni nadie de su confianza y creo que eso se probó en los tribunales”.

#ToleranciaCero | Jorge Alessandri por venta de Dominga: "Si es que esa decisión se toma cuando Piñera 1 ya es presidente y beneficia directamente a él o su familia, evidentemente es impresentable". 📺 EN VIVO: https://t.co/JL6XvTrTzg pic.twitter.com/TSHRmadYen — CNN Chile (@CNNChile) October 4, 2021

2. “Sichel es el mejor candidato en segunda vuelta”

“Nosotros pensamos que Sichel es el mejor candidato en segunda vuelta. Sichel te permite hacer los cambios que Chile necesita, en su estructura, en sus leyes, en cómo se divide el poder entre los distintos poderes del Estado, pero en paz, pero con moderación, pero con una fórmula que no nos lleve al abismo. Yo no recuerdo -desde que tengo uso de razón- una candidatura presidencial en que la derecha haya estado feliz con su candidato“.

#ToleranciaCero | Jorge Alessandri: "Sichel es el mejor candidato en segunda vuelta. Sichel te permite hacer los cambios que Chile necesita pero en paz, con moderación, con una fórmula que no nos lleve al abismo". 📺 EN VIVO: https://t.co/JL6XvTrTzg pic.twitter.com/RtCPPOm9CJ — CNN Chile (@CNNChile) October 4, 2021

3. “Yo escucho a Kast y me siento interpretado en muchas de sus frases”

“Sichel hoy día yo siento que es capaz de ser el mejor candidato en segunda vuelta. Obviamente que yo escucho a Kast y me siento interpretado en muchas de sus frases, también me siento interpretado por Sichel, pero siento que Kast tiene una claridad que en momentos de polarización uno siente que necesita y le reanima. Pero no estoy dispuesto a perder la segunda vuelta 70/30 contra Boric“.

#ToleranciaCero | Jorge Alessandri: "Obviamente que yo escucho a Kast y me siento interpretado en muchas de sus frases". 📺 EN VIVO: https://t.co/JL6XvTrTzg pic.twitter.com/KotGeKYTuD — CNN Chile (@CNNChile) October 4, 2021

4. “Nuestro proyecto (de retiro de 100%) crea fondos receptores”

“Nuestro proyecto a lo que llama es a que se creen fondos receptores, que los grandes fondos internacionales con ciertas reglas -manejar más de US$ 3.000 billones, tener experiencias en fondos de pensiones, tener inversiones diversificadas-; que esos fondos receptores vengan a ofrecer sus servicios a Chile y puedan ofrecerle al cotizante pequeño, al que tiene 10, 20, 30 millones de pesos, que pueda optar sin comisiones extra, manteniendo las comisiones que ya paga“.

#ToleranciaCero | Jorge Alessandri: "Nuestro proyecto (de retiro de 100%) crea fondos receptores. Que esos fondos receptores vengan a ofrecer sus servicios a Chile y puedan ofrecerle al cotizante pequeño sus servicios sin comisiones extra". 📺 EN VIVO: https://t.co/JL6XvTrTzg pic.twitter.com/DMIv84vO19 — CNN Chile (@CNNChile) October 4, 2021

5. “La Moneda no lleva la agenda legislativa”

“La Moneda no lleva la agenda legislativa. Hoy día con Piñera se aprobó el uno, el dos y el tres (proyectos de retiro)”.