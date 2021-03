El candidato presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, fue el cuarto invitado de la nueva temporada de Influyentes, el programa de entrevista de CNN Chile que en este ciclo recibirá a 12 de los aspirantes a La Moneda.

El ex ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Michelle Bachelet abordó diferentes propuestas para ganar la campaña presidencial y se refirió a temas de la agenda política.

Estas son los cinco momentos más destacados de la entrevista a Heraldo Muñoz en Influyentes.

1. Por su “capacidad de conducir al país”

“La ciudadanía tiene que tener confianza en quién va a gobernar, porque no sólo se trata de ganar, sino que también en saber gobernar, de tener la experiencia y capacidad de conducir al país en momentos turbulentos. Yo tengo la experiencia, el recorrido, he liderado organizaciones complejas y tengo la capacidad de dialogar“.

2. Por su participación en anteriores gobiernos

“Antes de la autocrítica, quiero expresar que me siento muy orgulloso de haber sido parte de los gobiernos más exitosos de los tiempos contemporáneos, de los gobiernos que desafiaron al poder político, social y cultural, y que establecieron reformas tan importantes como la ley de afiliación, divorcio, Plan Auge, la gratuidad en la educación superior del 60% y el pilar solidario”.

3. Por el estallido social

“Las violaciones a los derechos humanos han afectado al prestigio internacional de Chile, porque cometer graves violaciones a los DD.HH. como lo ha hecho Carabineros y que eso haya quedado plasmado en distintos informes, ya es un impacto muy fuerte para el país”.

4. Por posible postergación de las elecciones de abril

“Hay que estar en esto con la ciencia y la opinión experta, preferiría que no se postergaran, porque me parece que el evento mismo de votación -es lo que han dicho expertos y médicos- no representan un mayor peligro de contagio“.

5. “Aspiro a construir un gran espacio de la izquierda social demócrata”

“El Frente Amplio no es lo que era cuando surgió. Se ha ido achicando, las diferencias internas, se han ido partidos y sectores de modo que no es la frescura del primer momento (…) Aspiro a construir un gran espacio de la izquierda social demócrata“.