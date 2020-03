La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles que el brote de coronavirus es una pandemia.

Si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, aquellos con un puñado de nuevos casos de coronavirus pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria, dijo el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de decir que el brote puede caracterizarse como una pandemia.

Al mismo tiempo, aseguró que “varios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado”.

Según las últimas cifras, más de 115.800 personas, incluidas al menos 1.000 en Estados Unidos, se han contagiado con Covid-19 y más de 4.200 personas en todo el mundo han fallecido por el virus.

"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020