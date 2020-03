La nueva ministra (s) de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, estuvo en CNN Chile justo antes de su nombramiento, cuando todavía era subsecretaria de ese despacho. Matilde Burgos conversó con la funcionaria sobre políticas de género en las empresas.

Viene de trabajar muchos años en la industria financiera que se caracteriza por una alta participación femenina, en el orden del 51%, comentó, pero esto ocurre en la base de la pirámide, a medida que sube la jerarquía, las mujeres van desapareciendo de las plantillas de este tipo de empresa. “De hecho, hoy día no hay ninguna gerenta general de ningún banco (en Chile) y en los comités directivos hay muy pocas“.

Pese a que ha logrado estar en altos cargos empresariales, Cuevas manifestó que, a medida que subía, se iba sintiendo sola en cuando a que no había más mujeres en esas posiciones. “Es lo que pasa habitualmente cuando eres la única en la mesa. Las mujeres tienden, bien inconscientemente, tienden a de alguna manera a mimetizarse. Y el gran valor que tiene el aporte de las mujeres en la mesa de tomas de decisiones, es aportar una mirada distinta y por eso en la medida que hay más de una, dos o tres, realmente se pone en valor esa riqueza y esa diversidad de mirada“.

Agregó que la proporción ideal, según estudios de organizaciones especializadas, es de al menos 30% de mujeres en los directorios empresariales, para capitalizar el valor de tener mujeres incorporadas en estos espacio. Indicó que una sola mujer no tiene la misma posibilidad de expresarse, de tomar la palabra, de instalar su punto de vista o aportes, al verse rodeada de una gran mayoría de hombres.

También se refirió al registro creado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que contiene los perfiles de mujeres de distintas áreas con capacidades y formación para ocupar cargos directivos, que además están dispuestas a asumir esos desafíos. Aseguró que hay más de 500 mujeres en esta lista, de diversas regiones, especialidades y orígenes, que pueden ser convocadas por las empresas que lo requieran.

Mencionó que en Chile el índice accionario de mujeres en altos cargos está en 8,5% muy por debajo del 20% mínimo que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Para que nosotros en Chile estuviéramos en el 20%, en el promedio de la OCDE particularmente en las empresas IPSA, ¿Sabes cuántas mujeres necesitamos, necesitaríamos sumar? Treinta. O sea quién puede creer que en Chile no hay treinta mujeres que estén en condiciones, con todas las capacidades, con todo el potencial y además dispuestas a ocupar esas posiciones”

Respecto a la idea de establecer cuotas de género en las empresas, estima que es importante implementar acciones concretas. “Necesariamente, para avanzar, necesitamos de acciones afirmativas. Acciones afirmativas son varias las que uno puede tomar, las cuotas son una de ellas. Pero sin acciones afirmativas de algún tipo, incluso el mismo registro de alguna manera es una acción afirmativa”.

Adicionalmente, considera que los directorios deben profesionalizarse y ser abiertos a recibir distintas miradas. “Lo que aportan las mujeres son, probablemente, miradas distintas. Los directorios hoy día, yo creo que es un desafío que tenemos en Chile profesionalizar el directorio. El directorio como el principal órgano de toma de decisiones de una compañía tiene que tener diversidad”

Otro valor de permitir e impulsar la participación de mujeres en altos cargos en las empresas, de acuerdo a la visión Cuevas, es una mayor empatía en escenarios de conflictividad social como la que vive Chile. “Particularmente, en el contexto que estamos viviendo hoy día, en el contexto social que estamos viviendo, la necesidad de tener empresas más conectadas, empresas que sean capaces de entender un poco, un momento y un ambiente complejo”.

La ahora ministra (s) de la Mujer anunció que en las próximas semanas ese despacho presentará un reporte de brechas de género en las empresas, que mostrará la participación de mujeres por niveles jerárquicos, la brecha salarial en estos niveles, además de la participación de mujeres en directorios.

“Para hacer este cambio, se necesita decisión y voluntad. Y sobre todo para aquellos que no les gustan las cuotas que tomen la decisión, si está es sus manos, no esperen las normativas, no esperen las imposiciones. Porque van a venir, porque es inevitable van a venir. O no van venir, o no van a venir en la medida en que ellos sean proactivos y tomen las decisiones al momento que corresponden”, expresó Cuevas.

Finalizó mencionando que la inequidad se acentúa en los sectores más vulnerables de la población donde los roles de géneros están muy arraigados por razones culturales. “La falta de compartir los las labores de cuidado y las labores domésticas entre hombres y mujeres, y eso va impactando en el desarrollo de la mujer, por lo tanto es ahí donde tenemos que poner el foco”.