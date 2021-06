Este domingo 13 se realiza la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales en gran parte del país, por lo que las personas deberán volver a sus respectivos locales de votación para emitir su sufragio en la urna, en un proceso que seguramente será mucho más sencillo y expedito que el que se vivió en mayo.

Es por lo anterior que las personas que voten fuera de su región de residencia podrán desplazarse para elegir a su candidato o candidata, pero ¿qué necesito y cómo lo hago?

Las personas pueden acudir a los locales de votación, durante el horario pertinente, portando solamente su carnet de identidad, sin importar el Paso en que se encuentre su comuna. Además no se modificará el toque de queda (05:00 AM a 22:00 AM).

Para personas que votan en regiones distintas

Podrán trasladarse a las regiones donde se encuentre su local de votación desde 48 horas anteriores a la apertura de las mesas.

Las personas deberán portar:

Carnet de identidad

Pasaporte sanitario interregional

Consulta de datos Electorales en formato físico o digital donde conste el local de votación respectivo y su habilitación para sufragar

El documento con los datos electorales puede solicitarse en Consulta.servel.cl y el pasaporte sanitario puede obtenerse en C19.cl.

El retorno a los lugares habituales de residencia, podrá realizarse, portando los mismos documentos, dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las mesas.