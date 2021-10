El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha defendido públicamente a Miguel Krassnoff, ex agente de la DINA condenado a más de 800 años de prisión por más de 80 causas relacionadas a delitos que atentaron en contra de los derechos humanos.

En 2017, dijo en entrevista con T13 Radio que “conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él (…) Yo no cuestiono que se hayan cometido delitos, violaciones a los derechos humanos, eso no lo cuestiono. Lo que cuestiono son los procesamientos”.

En esa línea, Antonio Barchiesi, secretario general del Partido Republicano, comentó en una entrevista para Radio Cooperativa este viernes que “más allá de que en ocasiones uno pueda no compartir los procedimientos“, el candidato de su partido “siempre ha respetado los fallos de la justicia”.

“Desconozco”, fue la respuesta del secretario tras ser consultado sobre si Kast considera o no a Krassnoff como un violador de derechos humanos. “Eso hay que preguntarlo a José Antonio (…), pero no me parece un asunto tan relevante“, dijo.

En paralelo, añadió que “los tribunales se pueden equivocar, especialmente cuando se usa el sistema procesal antiguo”.

De inmediato, complementó que “José Antonio siempre ha reconocido las violaciones a los derechos humanos y siempre las ha condenado, el punto es qué pasa en cada punto concreto“.

Por su parte, Mario Desbordes, quien también estaba presente en la entrevista, dijo que “José Antonio Kast ha condenado en general las violaciones a los derechos humanos, en eso quiero ser justo, ha dicho que no es pinochestista también” y llamó a Barchiesi a tener cuidado con sus dichos porque se prestan para “malas interpretaciones”, a raíz de una discusión entre un panelista y una de sus aseveraciones.

La última condena que recibió Miguel Krassnoff fue de 12 años de presidio por su participación en la Operación Colombo, que incluye el secuestro calificado de los hermanos Pérez Vargas.