Durante esta jornada el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, anunció su apoyo sin condiciones al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara al balotaje que se realizará el 19 de noviembre.

Esto, luego de que el presidenciable quedara con la segunda mayoría nacional al obtener un 25,83% de los votos, contra el 27,91% que alcanzó el representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Voy a trabajar por @gabrielboric , me lo pidan o no me lo pidan. Mi ánimo y espíritu es trabajar para que la derecha no llegue al gobierno en diciembre, lo único que tenemos que hacer las fuerzas de oposición es trabajar en UNIDAD, UNIDAD, UNIDAD pic.twitter.com/lkLb9xNvOD — Jaime Naranjo (@diputadonaranjo) November 22, 2021

De esta forma, el parlamentario aseguró desde sus redes sociales que va “a trabajar por Gabriel Boric , me lo pidan o no me lo pidan“.

Esto último, bajo la premisa de que “la derecha no llegue al poder en diciembre“, instando a los partidos de oposición a unir fuerzas y respaldar el proyecto del diputado por Magallanes.

“Lo único que tenemos que hacer las fuerzas de opinión es conjugar la unidad, la unidad y la unidad hasta que nos cansemos“, dijo el parlamentario reconocido por su famoso discurso de 15 horas contra el presidente Sebastián Piñera.

Cabe mencionar que personeros de la centro izquierda como Álvaro Elizalde (PS) o Ricardo Lagos Weber (PPD) ya han hecho público su apoyo a Boric, sin negociaciones al respecto.