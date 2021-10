Durante la noche de este martes, el candidato presidencial Sebastián Sichel anunció que entregará libertad de acción a los partidos de Chile Podemos + en la primera vuelta de la elección presidencial.

Esto ocurre luego que varios parlamentarios de la UDI, como el senador Claudio Alvarado y el diputado Cristián Labbé, anunciaran su apoyo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Ante eso, Sichel expresó: “quiero pedirles a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que le declare la libertad de acción, que vuelvan donde siempre querían estar. Y quiero pedirles a los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios”.

“No vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, en una persona intolerante, de extrema derecha, que no cree en la diversidad, que no es independiente y que no cree en las ideas de la libertad”, aclaró.

Sin embargo, esta jornada, a través de una declaración pública, la directiva nacional de Renovación Nacional (RN) confirmó su apoyo a Sichel, enfatizando en que cumplirán “con su palabra empeñada”.

“Tomamos nota del planteamiento de Sebastián Sichel en orden a que los partidos se sientan en libertad de tomar las decisiones que estimen pertinentes. Tal como lo hemos sostenido en otras oportunidades, creemos que la política se construye desde la adhesión voluntaria, la cual debe fortalecerse y proyectarse permanentemente”, señalaron.

Debido a esto, desde el partido aseguraron que mantienen “su compromiso y apoyo a Sebastián Sichel, porque además de ser el legítimo ganador de la primaria presidencial de la cual el partido fue parte, es hoy el que está en mejor posición para congregar una mayoría política, social y cultural capaz de enfrentar una izquierda radicalizada”.

“Renovación Nacional seguirá aportando al comando de Sebastián Sichel, poniendo sus militantes y dirigentes el mayor de sus esfuerzos para congregar las voluntades necesarias para ganar en primera y segunda vuelta”, agregaron.

La directiva de la tienda oficialista manifestó que confían en “un trabajo colectivo, lejos de confrontaciones y abundante en trabajo territorial, en presencia en los sectores postergados, en propuestas de futuro, en empatía y en espíritu colaborativo y congregador”.

“Podremos dejar de manifiesto que Sebastián Sichel es el mejor para alcanzar una mayoría sustantiva que permita ganar las elecciones y gobernar Chile en paz, en libertad y en proyección de futuro”, sentenciaron.