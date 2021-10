La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social (NPS), Yasna Provoste, tildó de “extrema derecha” la posición política de su contendor de Frente Social Cristiano (FSC), José Antonio Kast, mientras que al Partido Comunista (PC) lo calificó como un colectivo de “una izquierda intensa, de extrema izquierda”.

Además, la militante de la Democracia Cristiana (DC) dijo que se siente interpretada por los democratacristianos que firmaron la carta contra el golpe de Estado de Augusto Pinochet, así como también la sindicalización campesina y la reforma agraria.

En entrevista con Mega, la también senadora dijo: “tengo claro que por la derecha no voy a votar nunca, y estamos trabajando para estar en la papeleta de segunda vuelta”.

Posteriormente, precisó que “yo nunca he sido anti algo, anti PC, nada. Nosotros convivimos en el gobierno de la Nueva Mayoría con el PC”.

No obstante, expresó que Kast representa un pensamiento político de “extrema derecha”, mientras que el PC, aunque con mayor dificultad, es “una izquierda intensa, es de extrema izquierda”.

“Me interpretan los valores profundos de la DC”

Provoste también manifestó que “cuando uno conoce bien a la base de la Democracia Cristiana, yo me parezco mucho a la gran mayoría de la base de la DC”.

“Me interpreta mucho aquellos 13 militantes de la DC que firmaron la carta en contra del Golpe de Estado, me interpreta la sindicalización campesina, me interpreta la reforma agraria, esos valores profundos de la DC”, agregó.