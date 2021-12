Desde diferentes sectores han acusado al Gobierno de intervencionismo electoral antes que la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, renunciara a su cargo para sumarse a la campaña del candidato republicano José Antonio Kast, y luego de que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunciara su apoyo al mismo.

Inicialmente, Daza anunció que se tomaría un permiso sin goce de sueldo para sumarse al comando de Kast de cara al balotaje. Sin embargo, y tras duras críticas, decidió renunciar a su cargo en el Ministerio de Salud para dedicarse de lleno a la campaña del abanderado del Frente Social Cristiano.

Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, reconoció durante una entrevista con La Tercera su apoyo a José Antonio Kast y sostuvo que “el Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego”. “Estamos en la obligación de defender principios esenciales”, enfatizó.

Respecto a este apoyo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, descartó que exista intervencionismo electoral. “Cuando el Gobierno defiende las posturas que ha presentado al Congreso, a la ciudadanía y critica aquellas que considera malas para el país, no hay intervencionismo electoral”.

Sin embargo, Galli afirmó que “como Gobierno nosotros no somos mudos, eso no lo digo yo, lo dijo la vocera de la ex presidenta Bachelet en un contexto similar a este”. “El gobierno tiene una postura, le ha hecho propuestas al Congreso, al país y cree que esas propuestas son las correctas para los chilenos”.

La otra cara de la moneda

Durante las elecciones del año 2017, el entonces candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, acusó al gobierno de Michelle Bachelet de intervencionismo electoral. “Siempre me imaginé que el gobierno iba a intervenir en forma muy abusiva”, denunció Piñera.

En ese entonces, el actual mandatario aseguró que “los chilenos se dan cuenta muy bien cuando un Gobierno está gobernando para todos los chilenos y cuando usa el poder del Estado para favorecer a un candidato e intentar perjudicar a otro”. “A los chilenos no nos gustan los abusos y los abusadores”.

“Le quiero dar un consejo a los ministros: en Chile había una hermosa tradición, en donde los gobiernos, presidentes, ministros e intendentes trabajaban para todos los chilenos hasta el último día de su gobierno (…) Esa tradición, este gobierno (de Michelle Bachelet) la está debilitando”, dijo.

Tras la denuncia de Piñera, el entonces diputado José Antonio Kast también criticó al gobierno de Bachelet de cara al balotaje de 2017. A través de su cuenta de Twitter, el actual aspirante a La Moneda acusó al Ejecutivo de hacer campaña en favor de Alejandro Guillier.

“Por lejos, en esta campaña hemos visto la intervención política más grosera de un Gobierno en nuestra historia. El único que les está metiendo la mano al bolsillo a todos los chilenos es Alejandro Guillier al financiar su campaña con los recursos de todos los chilenos a su disposición”, escribió.