Parlamentarios de oposición y del oficialismo le exigieron al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, que le solicite la renuncia y rechace los dichos del diputado electo por el Partido Republicano (PLR) Johannes Kaiser.

La futura autoridad es acusada de misoginia y discriminación tras revelarse declaraciones en las que cuestionó el voto femenino, denostó a las mujeres y se burló de la comunidad LGBTIQ+.

“Emplazo públicamente a José Antonio Kast a que le exija a este sujeto Kaiser no asumir como diputado de la República, que renuncie y que el Partido Republicano nombre a un reemplazante que tenga condiciones idóneas para desempeñar el cargo, pero que no sea este individuo Kaiser”, dijo el diputado del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez en entrevista con Mega Plus.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Celis anunció a Chilevisión que entregará “los antecedentes al Partido Republicano, le voy a exigir que haga una declaración pública, nuestro partido se va a referir a esto de manera pública”.

“Tiene que haber una condena mucho más tajante (…) Aquí hay que ser tajante porque eso es lo que la gente en definitiva valora”, agregó.

De este modo, Celis le hizo “un llamado al candidato Kast que lo haga, porque esto nos hace mal a todos. No tan solo al Partido Republicano, no solo al Parlamento, sino a todos los que estamos hoy día en la actividad pública”.

En tanto, el diputado Eduardo Durán (RN) afirmó al mismo medio que no esperaría a que Renovación Nacional se pronuncie. “Yo ahora, a través de las cámaras, le pediría a José Antonio que sea tajante y claro respecto de su posición frente a los dichos de Kaiser. Esto no puede suceder”.

“Yo represento a un distrito popular, donde esto es un tema. Esto no se puede pasar por alto”, sostuvo.

“Yo le pediría a José Antonio que sea tajante, categórico, en rechazar estas declaraciones porque los elementos y las pruebas están a la vista, porque los elementos y las pruebas está a la vista. Pueden haber sido hace un mes, hace un año, pero los datos son concretos y están a la vista”, sentenció.